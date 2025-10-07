Senado americano lança graves acusações contra Hunter Biden -HD | Visão Libertária - 23/09/20 | ANCAPSU

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Título Original: Senado americano lança graves acusações contra Hunter Biden
Publicado em OS, 23 de Setembro de 2020 ; BC, First published at 03:15 UTC on September 24th, 2020.
Créditos: Peter Turguniev, Visão Libertária, ANCAP.SU, Visão Libertária
Publicação Original | Vídeo : https://odysee.com/@ancapsu:c/senado-americano-lan-a-graves-acusa-es:8
Publicação Original | Descrição ou Thumbnail : https://old.bitchute.com/channel/FgSdLpj4kJgN/
Descrição Original do Autor:
#JoeBiden #HunterBiden #Burisma #Ucrânia
Um comitê do senado americano liberou informações bastante contundentes acerca de possíveis laços de corrupção de Hunter Biden, filho de Joe Biden. Essas informações só tornam mais estranho o caso Burisma e Hunter Biden, um caso que já era prá lá de suspeito a bastante tempo. Lógico, evidente que a liberação dessas informações nesse momento tem objetivo eleitoral, atingir Joe Biden. É algo que já era esperado. Mas, não tenha dúvidas, são informações pesadas. Antes dessas informações, convém relembrar o caso.
