Senado americano lança graves acusações contra Hunter Biden -HD | Visão Libertária - 23/09/20 | ANCAPSU
1 view • 1 day ago

Conheça a História de Peter Turguniev na Wiki Libertária | Acesse: https://cb.run/u3pm


Acesse a Wiki Libertária: a enciclopédia do libertarianismo: https://cb.run/mwGG


Título Original: Senado americano lança graves acusações contra Hunter Biden

Publicado em OS, 23 de Setembro de 2020 ; BC, First published at 03:15 UTC on September 24th, 2020.

Créditos: Peter Turguniev, Visão Libertária, ANCAP.SU, Visão Libertária

Publicação Original | Vídeo : https://odysee.com/@ancapsu:c/senado-americano-lan-a-graves-acusa-es:8

Publicação Original | Descrição ou Thumbnail : https://old.bitchute.com/channel/FgSdLpj4kJgN/


Descrição Original do Autor:


Um comitê do senado americano liberou informações bastante contundentes acerca de possíveis laços de corrupção de Hunter Biden, filho de Joe Biden. Essas informações só tornam mais estranho o caso Burisma e Hunter Biden, um caso que já era prá lá de suspeito a bastante tempo. Lógico, evidente que a liberação dessas informações nesse momento tem objetivo eleitoral, atingir Joe Biden. É algo que já era esperado. Mas, não tenha dúvidas, são informações pesadas. Antes dessas informações, convém relembrar o caso.

https://www.youtube.com/watch?v=EG9OgVnSIYM

burismacorrupcaosenadocomiteprivatbankucraniaigor kolomoiskyemprestimosgas naturaleleicoes de 2020mykola zlochevsypromotoriaviktor shokynatropelamentovaleira gontraeva
