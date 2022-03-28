Ιβερμεκτίνη: Η αλήθεια εναντίον του Γολιάθ. Ένα γράμμα στον Δρ Andrew Hill από την Dr Tess Lawrie

Τον Οκτώβριο του 2020, ο Δρ Andrew Hill, ανώτερος επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανατέθηκε να αναφέρει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τις δεκάδες νέες μελέτες από όλο τον κόσμο που υποδηλώνουν ότι η Ιβερμεκτίνη θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για τον COVID-19. Αλλά στις 18 Ιανουαρίου 2021, ο Dr Hill δημοσίευσε τα ευρήματά του σε έναν διακομιστή προεκτύπωσης. Οι μέθοδοί του δεν είχαν αυστηρότητα, η ανασκόπηση ήταν χαμηλής ποιότητας και τα εξαιρετικά θετικά ευρήματα για την Ιβερμεκτίνη αντικρούστηκαν από το συμπέρασμα. Στο τέλος, ο Δρ Hill συμβούλεψε ότι «η Ιβερμεκτίνη θα πρέπει να επικυρώνεται σε μεγαλύτερες, κατάλληλα ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες δοκιμές προτού τα αποτελέσματα είναι επαρκή για έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές». Ο ερευνητής που αναζητούσε μια παγκόσμια σύσταση για το Ivermectin είχε προτείνει αντί αυτού να μην το κάνετε.

Ακολούθησε επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης κατά του φαρμάκου. Η Unitaid, που χρηματοδοτήθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, πλήρωσε στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ 40.000.000 δολάρια, καθώς ο Δρ Andrew Hill εγκατέλειψε το προηγούμενο συμπέρασμά του ότι η Ivermectin δρα για τον COVID, και αυτό δικαιολογούσε τον ΠΟΥ να εμποδίσει τη χρήση Ivermectin, με κόστος 15.000 ανθρώπους να πεθαίνουν άσκοπα κάθε μέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. (υπότιτλος, 19 λεπτά).