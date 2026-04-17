Fight Podcast: Chuck Norris Part 5

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La historia continúa…
Después de dominar el cine de acción en los 80, Chuck Norris da el salto a una nueva etapa que lo convertirá en un icono eterno: la televisión.
En esta cuarta parte exploramos: 🤠 El nacimiento de Walker, Texas Ranger
🥋 Su evolución como símbolo de justicia
📺 Cómo pasó de estrella de acción a figura cultural
Aquí ya no hablamos solo de películas…
👉 hablamos de un personaje que marcó a toda una generación.
Del desierto de Lone Wolf McQuade a las calles de Texas, Norris redefine el héroe: más cercano, más constante… pero igual de imparable.
Dale al play y descubre cómo se construye una leyenda que trasciende el cine.
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