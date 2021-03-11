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"Вакциненные: от подлога к катастрофе" документальный фильм 2016 года выпуска
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93 views • March 11, 2021
Документальный фильм Роберта Де Ниро "Вакциненные: от подлога к катастрофе" (Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe).
Фильм представляет собой тщательное расследование учеными и врачами (в том числе вирусологом - нобелевским лауреатом) факта подлога, совершенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в купе с фармацевтическими компаниями, в результате которого были обмануты врачи по всему миру и миллионы детей получили и продолжают получать увечья. Также в фильме раскрываются способы снижения риска побочных эффектов при прививках КПК и АКДС.
Этот фильм наделал много шума, несмотря на то, что в нём не пропагандируется полный отказ от вакцинирования. Как на высоком уровне фальсифицируются исследования? Почему на основании этого формируется медицинская практика? Как это негативно отражается на здоровье людей? Почему фильм Роберта Де Ниро не допустили к показу на кинофестивале?
Фильм представляет собой тщательное расследование учеными и врачами (в том числе вирусологом - нобелевским лауреатом) факта подлога, совершенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в купе с фармацевтическими компаниями, в результате которого были обмануты врачи по всему миру и миллионы детей получили и продолжают получать увечья. Также в фильме раскрываются способы снижения риска побочных эффектов при прививках КПК и АКДС.
Этот фильм наделал много шума, несмотря на то, что в нём не пропагандируется полный отказ от вакцинирования. Как на высоком уровне фальсифицируются исследования? Почему на основании этого формируется медицинская практика? Как это негативно отражается на здоровье людей? Почему фильм Роберта Де Ниро не допустили к показу на кинофестивале?
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