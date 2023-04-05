Αργοπεθαίνει η ελληνική κτηνοτροφία. Η Ελλάδα φέτος θα χάσει 770.072.400 ευρώ πρωτογενή παραγωγή από τα αιγοπρόβατα https://www.agrocapital.gr/news/88888/i-ellada-fetos-tha-chasei-770072400-eyrw-prwtogeni-paragwgi-apo-ta-aigoprobata . https://ugetube.com/watch/2W4UAvfsRiCxmVT , https://rumble.com/v2gexa6-the-great-crisis-of-livestock-and-agriculture-in-greece-in-2023.html .





Αργοπεθαίνει η ελληνική κτηνοτροφία και Γεωργία κε Βασιλόπουλε

Και ο αντιπεριφερειάρχης των αγροτικών τρέχει σε συνέδρια, εκθέσεις και φεστιβάλ και βγάζει φωτογραφίες.





Δρ Θεοφάνης Α. Τσαπικούνης

Γεωπόνος-Μυκητολόγος-Συγγραφέας





Μας λέει το αγροκαπιταλ:





Η Ελλάδα φέτος θα χάσει 770.072.400 ευρώ πρωτογενή παραγωγή από τα αιγοπρόβατα

https://www.agrocapital.gr/news/88888/i-ellada-fetos-tha-chasei-770072400-eyrw-prwtogeni-paragwgi-apo-ta-aigoprobata

- Σε σφάγια από τα παράγωγα των ζώων που χάθηκαν θα είχαμε τώρα 870.000 αρνιά και 535.000 ερίφια.

28 Μαρτίου, 2023





Σύμφωνα με την eurostat την ευρωπαϊκή υπηρεσία στατιστικών για τον αριθμό των ζώων ανά χώρα η Ελλάδα θα χάσει 770.072.400 ευρώ πρωτογενή παραγωγή από τα αιγοπρόβατα. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα τα πρόβατα παρουσιάζουν μείωση 870.000 ζώων σε σχέση με το 2019 και Οι αίγες μείωση 535.000 σε σχέση με το 2019. Αυτό σε νούμερα μείωσης παραγωγής γάλακτος είναι 174.000.000 κιλά πρόβειου γάλακτος με μέση τιμή 1,6 σήμερα 278.400.000 ευρώ και ΦΠΑ 36.000.000 ευρώ. Οι αίγες 160.500.000 κιλά γάλακτος με μέση τιμή 1 ευρώ είναι 160.500.000 ευρώ και ΦΠΑ 20.865.000 ευρώ.







Μας λέει ο οικονομικός ταχυδρόμος:





Ζωικό κεφάλαιο: Αργοπεθαίνει η ελληνική κτηνοτροφία – Στην «κόψη του ξυραφιού» οι παραγωγοί

https://www.ot.gr/2023/04/02/agro/zoiko-kefalaio-argopethainei-i-elliniki-ktinotrofia-stin-kopsi-tou-ksyrafiou-oi-paragogoi

Η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας δύσκολα θα αναπληρωθεί - Τι δείχνουν τα στοιχεία

02.04.2023

Σε κρίσιμη καμπή για την συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας, οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό εκπέμπουν σήμα κινδύνου, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα επόμενα χρόνια, η χώρα μας θα αντιμετωπίσει ακόμα και διατροφικό πρόβλημα.

Ήδη, οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας, παράγουν σε συνθήκες ασφυξίας, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, την εκτίναξη του κόστους ενέργειας, αλλά και από την έλλειψη εργατικών χεριών.

Αυτές οι υψηλές τιμές των ζωοτροφών, του ενεργειακού κόστους καθώς και η μείωση του παραγόμενου αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος συνθλίβουν το εισόδημα των κτηνοτρόφων, βάζοντας ουσιαστικά, ταφόπλακα σε έναν παραγωγικό κλάδο, που στηρίζει την ύπαιθρο, τις τοπικές οικονομίες αλλά και την εθνική οικονομία.





Φυσικά αυτά αφορούν και την Δυτική Ελλάδα και την Ηλεία αλλά ο κος Βασιλόπουλος δεν αφήνει ευκαιρία για ημερίδες και συνέδρια και φωτος... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/2W4UAvfsRiCxmVT , https://rumble.com/v2gexa6-the-great-crisis-of-livestock-and-agriculture-in-greece-in-2023.html .









(ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ MAIL SERVER Ή ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΥ ΑΦΟΥ ΣΤΑΛΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΟΣΟ ΖΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ, ΟΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ…

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΒΙΟΣ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ.

Ευστάθιος Μοσχοβίτης, http://www.freevolition.gr )