Окончательный план питания кето

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Ultimate Keto Meal Plan — это план питания на 21 день, разработанный, чтобы помочь людям вести кетогенный образ жизни. План составлен доктором Джошем Эксом, сертифицированным врачом натуральной медицины, мануальным терапевтом и клиническим диетологом. План питания включает в себя три приема пищи и два перекуса в день, и все рецепты разработаны с учетом кето.
План питания включает разнообразные цельные продукты и полезные жиры, которые помогут вам чувствовать себя сытым и довольным. В каждом приеме пищи и закусках должно быть мало углеводов и много полезных жиров. Некоторые из продуктов, включенных в план питания: Авокадо Говядина травяного откорма Лосось дикий Кокосовое масло Миндаль Зелень Ягоды