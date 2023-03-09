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Окончательный план питания кето
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Published 18 hours ago |

https://tinyurl.com/mv9v6aw8

Ultimate Keto Meal Plan — это план питания на 21 день, разработанный, чтобы помочь людям вести кетогенный образ жизни. План составлен доктором Джошем Эксом, сертифицированным врачом натуральной медицины, мануальным терапевтом и клиническим диетологом. План питания включает в себя три приема пищи и два перекуса в день, и все рецепты разработаны с учетом кето.
План питания включает разнообразные цельные продукты и полезные жиры, которые помогут вам чувствовать себя сытым и довольным. В каждом приеме пищи и закусках должно быть мало углеводов и много полезных жиров. Некоторые из продуктов, включенных в план питания: Авокадо Говядина травяного откорма Лосось дикий Кокосовое масло Миндаль Зелень Ягоды

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