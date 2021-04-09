© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΤΟ ΕΧΩ ΧΙΛΙΟ ΠΕΙ. ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΜΕ ΕΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΟΝΤΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ
Follow
1
Share
Report
404 views • April 09, 2021
09/04/2021 ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.
ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ.
ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ.
ΕΠΙΛΟΓΗ, ΦΩΣ Η ΣΚΟΤΑΔΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΔΕΝ ΣΩΝΟΝΤΑΙ!!!
ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΑ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.ΤΟ ΦΩΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.
ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ.
ΤΟ ΦΩΣ Η ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΩΜΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.
ΟΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ.
ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. ΟΜΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙ'ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ.
ΕΜΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΜΕ ΩΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΛΑΧΤΑΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.
ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΜΕΝΗ ΠΑΝΤΑ!!!
ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ.
ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ.
ΕΠΙΛΟΓΗ, ΦΩΣ Η ΣΚΟΤΑΔΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΔΕΝ ΣΩΝΟΝΤΑΙ!!!
ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΑ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.ΤΟ ΦΩΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.
ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ.
ΤΟ ΦΩΣ Η ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΩΜΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.
ΟΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ.
ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. ΟΜΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙ'ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ.
ΕΜΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΜΕ ΩΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΛΑΧΤΑΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.
ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΜΕΝΗ ΠΑΝΤΑ!!!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.