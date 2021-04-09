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ΤΟ ΕΧΩ ΧΙΛΙΟ ΠΕΙ. ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΜΕ ΕΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΟΝΤΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ
2020 Vivian's new home
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404 views • April 09, 2021
09/04/2021 ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.
ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ.
ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ.
ΕΠΙΛΟΓΗ, ΦΩΣ Η ΣΚΟΤΑΔΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΔΕΝ ΣΩΝΟΝΤΑΙ!!!
ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΑ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.ΤΟ ΦΩΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.
ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ.
ΤΟ ΦΩΣ Η ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΩΜΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.
ΟΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ.
ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. ΟΜΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙ'ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ.
ΕΜΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΜΕ ΩΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΛΑΧΤΑΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.
ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΜΕΝΗ ΠΑΝΤΑ!!!
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