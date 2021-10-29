Fui el Primero en Vincular Indigenismo a Comunismo y a 4T Políticas de AMLO; Antes Que el Ex Presidente de España José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso

En página 51 de mi libro escribo:

Tannebaum fue instrumental en hacer del marxismo Judío un proyecto de identidad nacional para México, acompañado de folclore, donde participaron de manera centralizada: la Secretaria de Educación Pública, las Televisoras, la Federación Mexicana Anticlerical; de corte feminista, los muralistas, como los Judíos Diego Rivera y Frida Kahlo, la figura de Zapata y el Indigenismo, todo esto desorientación nacional.

Ese hilo conductor Indigenista lo siguieron muchos Judios, científicos sociales, muchos de la Universidad de Columbia, y de Europa que vinieron como profesores de universidades como la UNAM.

Entre ellos el Judío Paul Kirchhoff Wentrup, confundador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, oriundo de Alemania, miembro del Partido Comunista Alemán, que hizo estudios sobre la propiedad privada en Irlanda, fue investigador en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Lázaro Cárdenas lo invitó a venir por medio de la Secretaria de Educación Pública para impartir cursos en el Museo Nacional de antropología donde impartió cátedra sobre ¨El origen de las clases sociales y del Estado¨ y luego como profesor fundador del Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional creado a iniciativa del Miguel Othón de Mendizábal, apellido Judío.

En 1940, con la ponencia de ¨Las aportaciones de los etnólogos a la solución de los problemas que afectan a los grupos indígenas, ¨ todo el título de la ponencia una farsa, participó en el Primer Congreso Indigenista Interamericano.

Con estudiantes del IPN, Kirchhoff llevaba en su casa un seminario sobre marxismo.

En 1955, el comunista globalista, fue profesor de universidad en EEUU con un proyecto de investigación sobre Asia para luego regresar a ser profesor en la UNAM.



Hace dos semanas le envié un mensaje, publicado mediante Facebook, al presidente López Obrador muy parecido en contenido a este video con su descripción.



En mi video titulado; Judíos Invaden México en la Revolución (Mexicana,) publicado en la plataforma digital Brighteon el 21 de Marzo de 2021, en los minutos;

35:07 a 35:31 y 37:03 a 38:50, digo:



¨…judíos genocidas de Europa: genocidas que participaron en guerras comunistas. Eh, en, desde Plutarco Elías Calles hasta Lázaro Cárdenas, todos esos presidentes revolucionarios apoyaban esas agendas sionistas…



…de hecho el PRI, eh, todos los partidos pertenecen a esa agenda sionista …También Andrés Manuel López Obrador habla de que la Cuarta Transformación tienen que ver con ética humanista y pues desde luego que a partir de la revolución mexicana, eh, los presidentes revolucionarios que, pues, crearon genocidio de católicos, después de la Revolución Mexicana… hicieron traer a muchos judíos provenientes de Europa, Estados Unidos; y muchos de ellos eran judíos indigenistas, eh que fueron profesores en universidades como la UNAM, eh, estuvieron en la industria del entretenimiento, ocuparon altos cargos públicos en instituciones de gobierno…¨