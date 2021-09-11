Plandemia: ¿Que está ocurriendo, quienes son realmente los responsables?

Esta guerra no está siendo combatida por soldados entrenados sino por civiles activistas incapaces que no quieren entrenarse ni adaptarse a estas circunstancias de intensa y tan desproporcionada lucha.

Los RESPONSABLES de esta catastrófica plandemia, ¿serán estas “elites” del poder supra nacional junto con sus agendas de manipulación, sometimiento, explotación y destrucción, serán nuestros traidores gobiernos y gobernantes, serán las inescrupulosas industrias farmacéuticas multinacionales, serán los mentirosos medios masivos de desinformación, serán nuestros improvisados, hipócritas y oportunistas activistas anti globalistas o serán nuestras enfermas sociedades las cuales se evaden no queriendo ver ni oír ni confrontar realidad y problemática alguna?



Los profesionales activistas, lideres y referentes sociales anti plandemia y anti agendas globalistas de explotacion y exterminio, deben promover y exijir que se realicen estudios y ensayos clínicos de terapias alternativas (integrativas/ complementarias) las cuales ya han demostrado ser seguras y sumamente eficaces contra el síndrome covid (ivermectina, hidroxicloroquina, ibuprofeno inhalado, peróxido de hidrogeno, terapia ortomelecular, etc. y principalmente la solución de dióxido de cloro). Varios países ya han realizado los estudios y ensayos clínicos de la solución de dióxido de cloro cumpliendo con todos los protocolos médicos y legales demostrando la alta seguridad y eficacia del mismo como uso terapéutico contra el síndrome covid. De hecho, Bolivia en octubre del 2020 ya legalizo el CDS (dióxido de cloro) como uso terapéutico contra dicho síndrome. Los resultados son excelentes.



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