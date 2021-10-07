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Kvällens galenskap 211007
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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1 view • October 07, 2021
1. På torsdagen dömdes Bertil Malmberg (SD) av Nyköpings tingsrätt för hets mot folkgrupp. Hans brott är ett uttalande i regionfullmäktige om att sydsudaneser har förhållandevis lågt IQ.
https://samnytt.se/sverigedemokrat-doms-for-hets-mot-folkgrupp/
2. Redaktionspodden tar upp Lars Vilks tragiska död och de reaktioner som har följt, där personer som tidigare inte ville ta i Vilks med tång plötsligt hyllar honom och står upp för hans yttrandefrihet nu när han inte längre kan använda den.
https://ledarsidorna.se/2021/10/lars-vilks-och-gratkoren/
3. Nya Zeeland överväger lag – Människor kan tvångsvaccineras och isoleras. Myndigheterna kommer att ha rätt att ta människor från sina hem och sätta dem i covidfaciliteter som kallas “Managed isolation and Quarantine” (MIQ) under fängelseliknande förhållanden.
https://www.vaken.se/nya-zeeland-overvager-lag-manniskor-kan-tvangsvaccineras-och-isoleras/
4. Ny lag i Polen: Banker och affärer får inte vägra kontanter. Det är länder som Polen och Ungern som beskrivs som odemokratiska av vår vänster liberala propagandamedia.
https://nyatider.nu/ny-lag-i-polen-banker-och-affarer-far-inte-vagra-kontanter/
5. Politiker har pekat ut ett samband mellan hög invandring och en ökad grov brottslighet. Men kriminologen Jerzy Sarnecki menar att den teorin saknar stöd i forskningen. Mitt preliminära svar är att det inte är på det viset, säger han.
https://nyheteridag.se/sarnecki-inte-overtygad-om-att-invandringen-har-okat-valdet/
6. Abdulrazak Gurnah får priset "för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter", skriver Akademien.
https://www.friatider.se/afrikan-far-nobelpris-bocker-om-flyktingar
7. Polisområde Göteborg anlitar vänsterextrem ”konsult” för hundratusentals kronor som ska ”utbilda” poliser som tvingas närvara eftersom ”utbildningen” ska ske på arbetstid. Den brottsdrabbade staden Göteborg ska nu hyra in värdegrundskonsulter för att prata maskulinitetsnormer och intersektionalitet, rapporterar Riks.
https://samtiden.nu/2021/10/poliser-vander-sig-emot-vansterindoktrinering-pa-arbetstid/
8. Ledaren nr 97 - Nya avslöjanden om vaccindöda och förorenade vaccin – SvD låtsas som att vaccinpass är oproblematiska. Särskilt eftersom man valt att framställa Macrons tvångspass som en framgång firad av folket på utecaféerna i Paris.
https://swebbtv.se/w/qHsKBjDQHdXh4u2f8jUgFG
Keywords
hmfvaccinpass
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