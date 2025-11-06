Episode 116: John Dickinson und die Amerikanische Revolution

Wir kennen Benjamin Franklin, George Washington und Thomas Paine, neben einer Reihe anderer, als Gründerväter der Vereinigten Staaten. Wer aber hat hierzulande von John Dickinson (1732–1808) gehört? Dabei war er einer der politisch aktivsten und bekanntesten Menschen in den amerikanischen Kolonien der englischen Krone und ein früher Verfechter von Grundrechten. Doch gemessen an ihren Zielen ist die Amerikanische Revolution von 1776 krachend gescheitert. Obwohl sie die Unabhängigkeit von England erreicht hat, ist es um die Freiheit der Amerikaner heute schlechter bestellt als je zuvor. Wir schauen uns an, wie es dazu kam – und welche Lehren man daraus ziehen kann.

[tut mir leid für die reduzierte Bildqualität. Größere Uploads auf Brighteon sind mir derzeit technisch nicht möglich.]

