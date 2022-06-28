가제-페마캠프(FEMA Camp) 뮤비-지금 여기,이곳에서+12시 30분+악마의 연기 외 (시대와 종말,세월호,911,니비루,적그리스도 채널)[CRAMV(T.S.)-6,미완성데모]

[2022. 6. 28 재게시]게시일: 2016. 8. 20.









[*2016.4.29 업로드추가, 3번째 채널 재업]

*Making Note(메이킹 노트): http://travelfacebook.tistory.com/4014

-깜박 못넣은 것, 30년전보다 지진횟수 15배이상 증가한 국내 기상청 통계 지진자료: http://cfile25.uf.tistory.com/origina...

원래 만들려던 1시간 넘는 장편의 나레이션,자막,일부영상등을 미작업한 50%정도만 작업이 된 음모론주제 영상입니다.

4월말까지 완성편을 제작하려고 계획공지없이 깜짝 작업을 했으나, 음모론 영상은 일반뮤비보다 편집상 배치등 시간이 많이 걸려서,

생각보다 바쁜관계로, 미완성영상작업으로 올립니다.

예고한대로 5월부터는 잠시 현실적 과업들에 최선을 다하기 위해 블로그및 유튜브활동을 중단할 생각이며,

완성본은 몇달뒤가 될지는 모르겠지만, 향후 올리도록 하겠습니다.

제가 제작한 음모론 영상등은 애초 비영리 콘텐츠이며 대중의 알권리가 더욱 중요하기 때문에, 저작권을 일체 묻지 않습니다.

자유롭게 업로드나, 재편집하고 소스로 활용하실 분들은 활용하셔도 좋습니다.













이번영상에선 큰 의미는 두지 않습니다. 다만 국내의 너무나 좁은 현실인식에 대한 시각을 열기위해, 외국정보의 충분한 전달이 되는

LAST Messages같은 외국 유튜브 채널에서 매주 기상이변과 재해를 정리해서 업데이트 하고 있고, 십자가 모양해나, 세개의 해, 국제우주정거장에서 포착된 기이한 화살표 빛을 내는 물체등이 목격되





고 있는 현상등에 대해 부분영상등으로 넣었으니, 인지해보시고 이런 현상들이 차후의 현실에 어떤 변화들을 야기할 것인가?

각자 판단해보시길 바랍니다.