Παρενέργειες, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer – Όλη η αλήθεια // Γ. Καλαμπόκης στον Focus Fm: Αυτά τα οποία ξέρουμε σε σχέση με αυτά τα οποία δεν ξέρουμε είναι ελάχιστα (31/12/2020).



Ακούμε συνεχώς ότι η επιστήμη είναι αυτό που καθοδηγεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Κι όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό που καθοδηγεί τις αποφάσεις είναι ΑΠΟΨΕΙΣ εντεταλμένων ειδικών και η επιστήμη δεν είναι θέμα άποψης.



Ο ρόλος των επιστημόνων, καθώς και της ακαδημαϊκής διανόησης, δεν είναι να διατάσει αλλά να ενημερώνει δήλωσε μιλώντας στον Focus FM και στην Δέσποινα Μποτίτση ο Δρ. Ιωάννης Καλαμπόκης, καθηγητής παιδιατρικής University of New Mexico School of Medicine, Διδάκτωρ Ανοσολογίας Duke University, MPH Δημόσιας Υγείας State University of New York.



«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή δικτατορίας των ειδικών» τόνισε ο διακεκριμένος καθηγητής επιχειρώντας να… βάλει τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά στο εμβόλιο, καταθέτοντας στοιχεία- φωτιά από το επίσημο έγγραφο που υπέβαλε η ίδια Pfizer στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) για την εξουσιοδότηση του εμβολίου, για τις παρενέργειες, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.



Από το κανάλι "ClearNews" στο Youtube.