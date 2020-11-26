© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ
Follow
9
Download MP3
Share
Report
392 views • November 26, 2020
Eξ’αιτίας του “φονικού” ιού (εννοώ εκείνου που κάθε μέρα μας λένε πως οι 3 ανα 100 από τα θύματα που αυτοί γράφουν είναι κάτω των 70 χωρίς υποκείμενο νόσημα), φαίνεται πως πρέπει να μπουν σε δράση πολλών ειδών νέες τεχνολογίες για να προστατευτούμε από τη μετάδοση του αλλά και να κερδίσουμε το δικαίωμα να ζήσουμε λιγάκι όπως πριν. Αυτές οι τεχνολογίες όπως ο ίδιος ο ιός αλλά και τα τυραννικά μέτρα αντιμετώπισης του, έρχονται πάλι όλως τυχαίως από την Κίνα.
Με χειμαρρώδη ρυθμό, κάθε μέρα ακούμε όλο και για νέα υποτίθεται ευρήματα για το καλο της υγείας μας. Το θέμα είναι ότι όσο ξεδιπλώνονται τόσο αυτά όσο και οι δηλώσεις τους ότι δεν θα επιστρέψουμε εκεί που ήμαστε, όλο και γίνεται πιο αναγνωρίσιμο ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο. Ένα σχέδιοδημιουργίας ανθρώπων που θα έχουν χάσει κάθε ίχνος χαρακτηριστικών που μας ξεχωρίζει από ένα άψυχο και προγραμματιζόμενο ρομποτ.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
The #Communist government of #China has combined its #coronavirus ‘track and trace’ system with the country’s notorious #socialcreditscore. https://www.facebook.com/FreedomsFaction/videos/938322216678331
Chinese President Xi proposes GLOBAL health QR code system to revive coronavirus-battered trade & travel https://www.rt.com/news/507469-china-president-coronavirus-qrcodes/
Αεροπορικές εταιρίες: «Οποίος δεν κάνει το εμβόλιο δεν θα μπορεί να ταξιδέψει» https://www.tilestwra.com/aeroporikes-etairies-opoios-den-kanei-to-emvolio-den-tha-mporei-na-taxidepsei/
Ιχνηλάτηση, το μεγάλο στοίχημα https://www.kathimerini.gr/society/561139081/ichnilatisi-to-megalo-stoichima/
Ο «Μεγάλος Αδελφός» γίνεται πραγματικότητα στην Κίνα https://www.facebook.com/117312045356121/videos/236120871070835
Δακτυλικά αποτυπώματα και ψηφιακή αναγνώριση προσώπου πλέον στις συναλλαγές με τράπεζες! https://enromiosini.gr/arthrografia/%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd/
Get Ready For Google ‘SkinMarks’, A Smart Tattoo That Will Turn Your Skin Into A Digital Touchpad To Control Your Devices Via Embedded Sensors https://www.nowtheendbegins.com/google-skinmarks-smart-tattoo-that-will-turn-your-skin-into-a-digital-touchpad/
There is no getting 'back to normal,' experts say. The sooner we accept that, the better https://edition.cnn.com/2020/09/30/health/back-to-normal-bias-wellness/index.html
Προκήρυξη θέσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών https://dmc.ionio.gr/el/phd-aitisis-2020/
BASILDON FREEDOM MARCH PART 3 https://www.facebook.com/louisehampton83/videos/1357454661252740/
400 traktorer i København https://www.facebook.com/maskinbladet/videos/4132349040114685
Accuracy of rapid COVID test may be lower than previously suggested https://medicalxpress.com/news/2020-11-accuracy-rapid-covid-previously.amp
New video shows PROOF that AstraZeneca's COVID-19 vaccine is made with aborted human fetal tissue https://www.distributednews.com/474792.html
SARS-CoV-2 candidate vaccine ChAdOx1 nCoV-19 infection of human cell lines https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΠΑΝΔΗΜΙΑ” ΤΟΥ COVID: «Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε ποτέ σε ένα ανυποψίαστο κοινό» https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9a%ce%9f%ce%a1%ce%a5%ce%a6%ce%91%ce%99%ce%9f%ce%a3-%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%9d%ce%91%ce%a3-%ce%a3%ce%a7%ce%95%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%91-%ce%9c%ce%95-%ce%a4%ce%97%ce%9d/
ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ-Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ!!!!!!!!!! https://youtu.be/WWj2VgpuyfE
Μηταράκης: «Θα κλείσουμε τις δομές και ο καθένας ας βρει τρόπο να ζήσει» https://www.omorfhzwh.gr/mitarakis-tha-kleisoyme-tis-domes-kai-o-kathenas-as-vrei-tropo-na-zisei/
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: «ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΥΝΤΑ ΠΑΛΙ! ΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ» https://youtu.be/rPjiBHAA6jU
Σέρρες: Υποχρέωση των δημοτών να βάλουν ψηφιοποιημένη ταυτότητα στα κατοικίδιά τους https://youtu.be/J0wssia3-OM
Γλυφάδα: Στόλισαν το κέντρο με πανήψηλο Άι Βασίλη που φοράει μάσκα https://www.tilestwra.com/glyfada-stolisan-to-kentro-me-panipsilo-ai-vasili-poy-foraei-maska/
Εύβοια: Στα «κάγκελα» οι πολίτες της Χαλκίδας με τον στολισμό στην παραλία που σχηματίζει το «666» https://www.enikos.gr/society/751324/evvoia-sta-kagkela-oi-polites-tis-chalkidas-me-ton-stolismo-stin-
Με χειμαρρώδη ρυθμό, κάθε μέρα ακούμε όλο και για νέα υποτίθεται ευρήματα για το καλο της υγείας μας. Το θέμα είναι ότι όσο ξεδιπλώνονται τόσο αυτά όσο και οι δηλώσεις τους ότι δεν θα επιστρέψουμε εκεί που ήμαστε, όλο και γίνεται πιο αναγνωρίσιμο ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο. Ένα σχέδιοδημιουργίας ανθρώπων που θα έχουν χάσει κάθε ίχνος χαρακτηριστικών που μας ξεχωρίζει από ένα άψυχο και προγραμματιζόμενο ρομποτ.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
The #Communist government of #China has combined its #coronavirus ‘track and trace’ system with the country’s notorious #socialcreditscore. https://www.facebook.com/FreedomsFaction/videos/938322216678331
Chinese President Xi proposes GLOBAL health QR code system to revive coronavirus-battered trade & travel https://www.rt.com/news/507469-china-president-coronavirus-qrcodes/
Αεροπορικές εταιρίες: «Οποίος δεν κάνει το εμβόλιο δεν θα μπορεί να ταξιδέψει» https://www.tilestwra.com/aeroporikes-etairies-opoios-den-kanei-to-emvolio-den-tha-mporei-na-taxidepsei/
Ιχνηλάτηση, το μεγάλο στοίχημα https://www.kathimerini.gr/society/561139081/ichnilatisi-to-megalo-stoichima/
Ο «Μεγάλος Αδελφός» γίνεται πραγματικότητα στην Κίνα https://www.facebook.com/117312045356121/videos/236120871070835
Δακτυλικά αποτυπώματα και ψηφιακή αναγνώριση προσώπου πλέον στις συναλλαγές με τράπεζες! https://enromiosini.gr/arthrografia/%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd/
Get Ready For Google ‘SkinMarks’, A Smart Tattoo That Will Turn Your Skin Into A Digital Touchpad To Control Your Devices Via Embedded Sensors https://www.nowtheendbegins.com/google-skinmarks-smart-tattoo-that-will-turn-your-skin-into-a-digital-touchpad/
There is no getting 'back to normal,' experts say. The sooner we accept that, the better https://edition.cnn.com/2020/09/30/health/back-to-normal-bias-wellness/index.html
Προκήρυξη θέσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών https://dmc.ionio.gr/el/phd-aitisis-2020/
BASILDON FREEDOM MARCH PART 3 https://www.facebook.com/louisehampton83/videos/1357454661252740/
400 traktorer i København https://www.facebook.com/maskinbladet/videos/4132349040114685
Accuracy of rapid COVID test may be lower than previously suggested https://medicalxpress.com/news/2020-11-accuracy-rapid-covid-previously.amp
New video shows PROOF that AstraZeneca's COVID-19 vaccine is made with aborted human fetal tissue https://www.distributednews.com/474792.html
SARS-CoV-2 candidate vaccine ChAdOx1 nCoV-19 infection of human cell lines https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΠΑΝΔΗΜΙΑ” ΤΟΥ COVID: «Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε ποτέ σε ένα ανυποψίαστο κοινό» https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9a%ce%9f%ce%a1%ce%a5%ce%a6%ce%91%ce%99%ce%9f%ce%a3-%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%9d%ce%91%ce%a3-%ce%a3%ce%a7%ce%95%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%91-%ce%9c%ce%95-%ce%a4%ce%97%ce%9d/
ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ-Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ!!!!!!!!!! https://youtu.be/WWj2VgpuyfE
Μηταράκης: «Θα κλείσουμε τις δομές και ο καθένας ας βρει τρόπο να ζήσει» https://www.omorfhzwh.gr/mitarakis-tha-kleisoyme-tis-domes-kai-o-kathenas-as-vrei-tropo-na-zisei/
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: «ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΥΝΤΑ ΠΑΛΙ! ΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ» https://youtu.be/rPjiBHAA6jU
Σέρρες: Υποχρέωση των δημοτών να βάλουν ψηφιοποιημένη ταυτότητα στα κατοικίδιά τους https://youtu.be/J0wssia3-OM
Γλυφάδα: Στόλισαν το κέντρο με πανήψηλο Άι Βασίλη που φοράει μάσκα https://www.tilestwra.com/glyfada-stolisan-to-kentro-me-panipsilo-ai-vasili-poy-foraei-maska/
Εύβοια: Στα «κάγκελα» οι πολίτες της Χαλκίδας με τον στολισμό στην παραλία που σχηματίζει το «666» https://www.enikos.gr/society/751324/evvoia-sta-kagkela-oi-polites-tis-chalkidas-me-ton-stolismo-stin-
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.