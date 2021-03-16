ΠΟΥ 'ΣΑΙ ΒΡΕ ΓΕΡΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ;

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Στίχοι : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΡΟΒΑΛΤΗΣ
Μουσική : ΛΕΟΝΤΑΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ
Τραγούδι : ΛΕΟΝΤΑΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ
Που είσαι βρε Γέρο του Μοριά,
ΜΕΓΑΛΕ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ
να ΙΔΕΙΣ πως τον ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ,
τον ΤΟΠΟ οι βολεΦτάδες
τον ΤΟΠΟ που ΛΕΥΤΕΡΩΣΕΣ
με ΠΟΝΟ και με ΑΙΜΑ (2)
ΣΗΚΩ και ΠΙΑΣΕ το ΣΠΑΘΙ,
ΠΙΑΣΕ το ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ,
και ΜΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑ
ΕΜΑΣ να ΠΑΡΑΣΥΡΕΙΣ
να ΚΟΨΟΥΜΕ τις ΚΕΦΑΛΕΣ
ΑΥΤΩΝ που ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ
ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
κι αυτή την ΙΣΤΟΡΙΑ
και με ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΠΟΥΛΑΝΕ και ΕΚΚΛΗΣΙΑ (2)
Οι "κώστηδες", οι "μήτσηδες"
αυτοί οι ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ,
και οι ΣΑΜΑΡΟΦΕΡΟΝΤΕΣ
και οι ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ (=ΚΑΜΜΕΝΟΙ)
αυτοί που ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ
ετούτη τη ΠΑΤΡΙΔΑ
ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΘΑ 'ΝΑΙ ΠΑΝΤΑ