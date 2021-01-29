Financiële tekst

Gisteren 28/01/2021 zijn aan de minister van financiën vragen gesteld inzake het gedrag van de banken in België gedurende de corona crisis.



Waar ging het over ?

Verschillende kamerleden hadden vragen bij het gedrag van banken en hun personeel inzake de behandeling van hun cliënteel.



Zoals is geweten zijn er p dit ogenblik talloze zelfstandige ondernemers die geen inkomen hebben wegens de verplichte sluiting aangaande corona.



In het begin van de crisis kregen "zelfstandigen" die verplicht hun deuren moesten sluiten een maandelijkse uitkering,niets om naar huis over te schrijven maar er waren toch kosten die gedekt waren.

De banken gingen akkoord om een tijdelijke opschorting van betaling te aanvaarden.

Na een ,voor sommigen partiële en korte heropening, werd het weer verstrengt en ging "de blok er op"

Hierdoor werden er weer slachtoffers gemaakt ,meer in plaats van een maandelijkse uitkering werd nu een ondersteuning voorzien.

Mooi in woorden maar een hel in de realiteit, ondersteuning was een fractie van wat er in het voorjaar werd gegeven.

Het resultaat is dat vele zelfstandigen onder gedwongen sluiting hun lasten niet meer kunnen blijven betalen.

Veel spaarboeken zijn ondertussen gesneuveld, er is van de tijdelijke akkoorden met de banken geen sprake meer.

De banken eisen hun betalingen voor de kredieten en hypotheken die zijn afgesloten.

Meer en meer zelfstandigen moeten zelf,zonder tussenkomst van de regering een uitstel proberen te krijgen bij die banken waar ze schulden bij hebben.



Hier wringt de schoen,als er uitstel gevraagd wordt dan reageren de banken bijzonder egoïstisch, in sommige gevallen kijken ze of er nog geld staat op andere rekeningen van de cliënt en zelfs op de spaarrekeningen van hun eventuele kinderen.

In andere gevallen worden de zelfstandigen aangemaand om hun pensioenreserves die ze zelf hebben gespaard of aan het sparen zijn in te zetten om hun schulden te betalen.

kortom mensen met schulden bij de bank moeten op geen respijt van de bank rekenen.



deze toestand werd bij de minister aangeklaagd en hij zei met veel mooie woorden dat ze er gingen proberen iets aan te doen ,maar het meest frappante antwoord was in zijn betoog dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid was van de banken en niet van de regering.



De minister van financiën geeft dus openlijk toe dat de politiek niet bij machte is om de banken ook maar iets op te leggen of af te dwingen wat in het voordeel van de slachtoffers kan werken.



HIJ GEEFT DUS OPENLIJK TOE DAT IN DIT LAND DE BANKEN DE BAAS ZIJN !!!!!



Hoe dit gaat aflopen is zeer de vraag ,want er zijn geen concrete antwoorden gekomen.