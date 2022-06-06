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06.06.2022 Неужели опять вернемся к вакцинам? (Выпуск №248. Часть 2)
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17302 views • June 04, 2022
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Vera77.com Часть 2
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01:10 Тестируется вакцина от оспы
01:44 Театр. Оспу обезьян тоже отрепетировали в 2021, где стоит дата первой вспышки-15 мая 2022. Документ❗ https://www.youtube.com/watch?v=2coCTyCEt4I
05:00 Подтвержденные случаи оспы
15:55 Будут травить разной хворью. Не бойтесь, только веруйте! о. Андрей Алешин. https://www.youtube.com/watch?v=rlA4CUHh1Tk
21:05 Оспа обезьян как угроза завтрашнего дня | Информационный дайджест «Время Свободы» https://www.youtube.com/watch?v=F_LO8nqcDIU
22:00 Бельгия ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьян https://iz.ru/1338339/2022-05-22/belgiia-vvela-obiazatelnyi-karantin-dlia-zarazivshikhsia-ospoi-obezian
22:17 Оспа обезьян в Нидерландах
23:50 Невзоров о друзьях, смерти путина и распаде России. Невзоровские среды с Юлией Латыниной https://www.youtube.com/watch?v=Vp4M9QCc7yg
35:12 Новое пандемическое соглашение
38:40 Прошивка детского мозга набирает обороты
45:07 Перепалка между двумя магнатами (Биллом Гейтсом и Илоном Маском) https://www.tribuneindia.com/news/world/bill-gates-poured-millions-into-attacking-elon-musk-tesla-ceo-tweets-wait-until-you-find-out-what-he-put-in-your-vaccine-397989
48:29 Цифровой нео-феодализм
51:51 Ковидные хоромы в Китае
52:55 Девятов А.П. отвечает на вопросы 25.05.2022 https://www.youtube.com/watch?v=4ATU7cF_rgE
56:39 И снова Шанхай, на зарядке!
57:43 Закон о защите персональных данных принят!
58:43 Минобрнауки подтвердило «Ъ» намерение отказаться от Болонской системы https://www.kommersant.ru/doc/5367629
1:00:03 Это НУЖНО Видеть! Животные Спасают Друг Друга / Топ 30 Моментов https://www.youtube.com/watch?v=dG1RO6VQXh8
brighteon.com Часть 2
Vera77.com Часть 1
Vera77.com Часть 2
Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
01:10 Тестируется вакцина от оспы
01:44 Театр. Оспу обезьян тоже отрепетировали в 2021, где стоит дата первой вспышки-15 мая 2022. Документ❗ https://www.youtube.com/watch?v=2coCTyCEt4I
05:00 Подтвержденные случаи оспы
15:55 Будут травить разной хворью. Не бойтесь, только веруйте! о. Андрей Алешин. https://www.youtube.com/watch?v=rlA4CUHh1Tk
21:05 Оспа обезьян как угроза завтрашнего дня | Информационный дайджест «Время Свободы» https://www.youtube.com/watch?v=F_LO8nqcDIU
22:00 Бельгия ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьян https://iz.ru/1338339/2022-05-22/belgiia-vvela-obiazatelnyi-karantin-dlia-zarazivshikhsia-ospoi-obezian
22:17 Оспа обезьян в Нидерландах
23:50 Невзоров о друзьях, смерти путина и распаде России. Невзоровские среды с Юлией Латыниной https://www.youtube.com/watch?v=Vp4M9QCc7yg
35:12 Новое пандемическое соглашение
38:40 Прошивка детского мозга набирает обороты
45:07 Перепалка между двумя магнатами (Биллом Гейтсом и Илоном Маском) https://www.tribuneindia.com/news/world/bill-gates-poured-millions-into-attacking-elon-musk-tesla-ceo-tweets-wait-until-you-find-out-what-he-put-in-your-vaccine-397989
48:29 Цифровой нео-феодализм
51:51 Ковидные хоромы в Китае
52:55 Девятов А.П. отвечает на вопросы 25.05.2022 https://www.youtube.com/watch?v=4ATU7cF_rgE
56:39 И снова Шанхай, на зарядке!
57:43 Закон о защите персональных данных принят!
58:43 Минобрнауки подтвердило «Ъ» намерение отказаться от Болонской системы https://www.kommersant.ru/doc/5367629
1:00:03 Это НУЖНО Видеть! Животные Спасают Друг Друга / Топ 30 Моментов https://www.youtube.com/watch?v=dG1RO6VQXh8
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