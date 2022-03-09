Wappie Ralph verheerlijkt Hitler.

Wappie Ralph Jaspers. Hij vult zijn leven met totaal onzinnige en vooral ook nutteloze bezigheden. Maakte er een sport van om zoveel mogelijk in treinen, trams en bussen te gaan hangen zonder mondkapje. Lekker provoceren en dat gaat dan een keertje fout.

Een triest en zielig persoon. In feite zou je medelijden moeten hebben met zo’n iemand. Zo relatief jong nog en dan al zo mislukt in het leven, ga er maar eens aanstaan.

Komt nooit meer goed natuurlijk deze ruifvreter.



Wappie Ralph gooit het nu over een andere boeg. In zijn veel te strakke kleding, zodat het lijkt dat hij heel breed is, verheerlijkt hij tegenwoordig ook Hitler. Ralphje is ervan overtuigd dat Hitler eigenlijk een hele fijne man was, hij zorgde erg goed voor de mensen. Want mensen, we moeten de geschiedenisboekjes maar niet geloven, het is allemaal heel anders verlopen.

Joden hebben gewoon meegevochten aan de zijde van Hitler en die gaskamers kloppen ook al niet.



Ralphje toch, ga jij eens even lekker zelf aan het gas hangen! Domme kut nazi.