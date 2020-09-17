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CAULDRON - LETTING GO
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30 views • September 17, 2020
Another new video i made placed on a CAULDRON MASTERPIECE!music by IAN/JASON lyrics by JASON.
TELL ME YOUR TRUTH
CAUSE I'LL BELEIVE YOU
NO NEED TO PROVE
DON'T NEED TO CONFUSE
AS IN THTE PAST
THE WAY IT WAS USED
ALL ALONG
EVERYTHIN THEY KNEW
SEARCHIN LONG
FOR YOUR AWAKENIN
DESTINED FOR SOME RESONATING
COME WITH ME NOW
NO HESITATING
A FACE SO OLD
CAN'T BE MISTAKEN
SEE WHERE YOU ARE
ON THE INSIDE
CAN'T BE WITH YOU NOW
SO FOLLOW THE SIGNS
LONG WAY TO GO
AROUND THE OUTSIDE
I'M LETTIN GO
TO BE BY YOUR SIDE (IN TIME)
DO YOU BELIEVE
WHAT ARE YOU PORTRAYING
AND ARE YOU BYIN
JUST WHAT YOU'RE SAYIN
THER'S NOTHIN LEFT
THERE IS NO FAKIN
THE REST ARE GONE
ALONE YOU'RE FACING
SLOWLY DETER
BUT STILL AWAITIN
NOTHING THERE
SO WHAT IS IT YOU'RE CHASIN
DESERTED PLANS
BEGIN YOUR TAKING
GONE TOO LONG
STEADY ASSAILING
SOMEWHERE YOU'RE LOST
AND CAN'T BE FOUND
COMPLETELY TURN
YOU UPSIDE DOWN
BY THE SEAMS
THAT YOU ARE BOUND
YOU CONTRIVE
BUT CAN'T PUT DOWN........
TELL ME YOUR TRUTH
CAUSE I'LL BELEIVE YOU
NO NEED TO PROVE
DON'T NEED TO CONFUSE
AS IN THTE PAST
THE WAY IT WAS USED
ALL ALONG
EVERYTHIN THEY KNEW
SEARCHIN LONG
FOR YOUR AWAKENIN
DESTINED FOR SOME RESONATING
COME WITH ME NOW
NO HESITATING
A FACE SO OLD
CAN'T BE MISTAKEN
SEE WHERE YOU ARE
ON THE INSIDE
CAN'T BE WITH YOU NOW
SO FOLLOW THE SIGNS
LONG WAY TO GO
AROUND THE OUTSIDE
I'M LETTIN GO
TO BE BY YOUR SIDE (IN TIME)
DO YOU BELIEVE
WHAT ARE YOU PORTRAYING
AND ARE YOU BYIN
JUST WHAT YOU'RE SAYIN
THER'S NOTHIN LEFT
THERE IS NO FAKIN
THE REST ARE GONE
ALONE YOU'RE FACING
SLOWLY DETER
BUT STILL AWAITIN
NOTHING THERE
SO WHAT IS IT YOU'RE CHASIN
DESERTED PLANS
BEGIN YOUR TAKING
GONE TOO LONG
STEADY ASSAILING
SOMEWHERE YOU'RE LOST
AND CAN'T BE FOUND
COMPLETELY TURN
YOU UPSIDE DOWN
BY THE SEAMS
THAT YOU ARE BOUND
YOU CONTRIVE
BUT CAN'T PUT DOWN........
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