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30.11.2020. НОВОСТИ. НОВОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ЕФРЕМА АРИЗОНСКОГО (Выпуск №178. Часть II (2)).
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5132 views • November 29, 2020
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и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Письмо слушателя. ВСЕ ПРАВИТЕЛИ ГОВОРЯТ. Мир и безопасность.
07:22 В Иваново бдительные полицейские поймали деда вышедшего в аптеку за лекарствами. https://www.youtube.com/watch?v=F-eqNV0frCo&;feature=youtu.be.
08:38 В Альметьевске женщина надела маску клоуна в общественном транспорте. https://www.youtube.com/watch?v=-09OA272YsM&;feature=youtu.be.
09:36 Появились мстители магазинам‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Bt53Clec7ys&;feature=youtu.be.
10:52 Макрон чуть не задохнулся в м@ске‼ https://www.youtube.com/watch?v=9iRvBoHvtiU&;feature=youtu.be.
13:03 Началось. В Калифорнии Комендантский час. https://www.youtube.com/watch?v=-beVSzhou68&;feature=youtu.be.
17:27 СТАТЬЯ. ХАСИДСКАЯ СВАДЬБА БЕЗ МАСОК.
23:40 На что способны дроны⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=bW_2U41NEt8.
24:46 АФОНСКИЕ СТАРЦЫ. Отцы Святогорцы. Наставления. https://www.youtube.com/watch?v=x9aaj9M5ogQ.
39:25 Бесы внушают помыслы! - Поучения Нила Сорского. https://www.youtube.com/watch?v=cSDQ-okpM7I.
53:40 Матушка Сепфора - птичка Небесная. https://www.youtube.com/watch?v=finodQYuEoA&;t=644s.
59:49 Схимонахиня Сепфора. Беседа о спасении души. https://www.youtube.com/watch?v=cMpnJQvu3WA&;t=307s
Сегодня мы поговорим о том, что маски обязательны не для всех, о комендантском часе в Калифорнии. Обсудим откуда берутся природные катаклизмы. Поговорим как бороться с плохими помыслами. Рассмотрим некоторые моменты жизни Матушки Сепфоры.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Письмо слушателя. ВСЕ ПРАВИТЕЛИ ГОВОРЯТ. Мир и безопасность.
07:22 В Иваново бдительные полицейские поймали деда вышедшего в аптеку за лекарствами. https://www.youtube.com/watch?v=F-eqNV0frCo&;feature=youtu.be.
08:38 В Альметьевске женщина надела маску клоуна в общественном транспорте. https://www.youtube.com/watch?v=-09OA272YsM&;feature=youtu.be.
09:36 Появились мстители магазинам‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Bt53Clec7ys&;feature=youtu.be.
10:52 Макрон чуть не задохнулся в м@ске‼ https://www.youtube.com/watch?v=9iRvBoHvtiU&;feature=youtu.be.
13:03 Началось. В Калифорнии Комендантский час. https://www.youtube.com/watch?v=-beVSzhou68&;feature=youtu.be.
17:27 СТАТЬЯ. ХАСИДСКАЯ СВАДЬБА БЕЗ МАСОК.
23:40 На что способны дроны⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=bW_2U41NEt8.
24:46 АФОНСКИЕ СТАРЦЫ. Отцы Святогорцы. Наставления. https://www.youtube.com/watch?v=x9aaj9M5ogQ.
39:25 Бесы внушают помыслы! - Поучения Нила Сорского. https://www.youtube.com/watch?v=cSDQ-okpM7I.
53:40 Матушка Сепфора - птичка Небесная. https://www.youtube.com/watch?v=finodQYuEoA&;t=644s.
59:49 Схимонахиня Сепфора. Беседа о спасении души. https://www.youtube.com/watch?v=cMpnJQvu3WA&;t=307s
Сегодня мы поговорим о том, что маски обязательны не для всех, о комендантском часе в Калифорнии. Обсудим откуда берутся природные катаклизмы. Поговорим как бороться с плохими помыслами. Рассмотрим некоторые моменты жизни Матушки Сепфоры.
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