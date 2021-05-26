Ρώσος χακεράς δειχνει απο Dark Web τα επακόλουθα στο τρύπημα sputnik και 5G

vasoula2908 848 followers Follow 8 Share Add to... Share Report

4563 views • May 26, 2021



το εμβόλιο, δε σημαίνει πως δεν παρακολουθούνται (ή δε μπορούν να χειριστούν/ελέγξουν)

ακόμα και τις σκέψεις μας...κρατήστε το αυτό.



Οπως έχουμε καταδειξει επανειλημμένα, το 5G χρησιμεύει για πολλά εναντίον μας

και κυρίως τον ΠΛΗΡΗ έλεγχο μας.



Το ότι πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο από παρενέργειες των εμβολίων

(επειδή δεν βιοχάκαραν το σώμα όπως θα ήθελαν) δεν τους χαλάει καθόλου... εξυπηρεταιται

ταυτόχρονα και η ατζέντα του αποπληθυσμού.



credits @ Off Grid Desert Farming with Paul & Adrienne

το πήρα από εδώ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το firmware (που ανέφερε ο χακεράς)είναι είδος λογισμικού για πολλές συσκευές καταναλωτών σε υπολογιστές και περιφερειακά υπολογιστών και το κρατάνε συσκευές όπως ROM, EPROM, EEPROM, και Flash memory



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το μπλογκ μου Το ότι ο χακεράς απέδειξε πως παρακολουθούνται ΟΛΑ στο σώμα μας μετάτο εμβόλιο, δε σημαίνει πως δεν παρακολουθούνται (ή δε μπορούν να χειριστούν/ελέγξουν)ακόμα και τις σκέψεις μας...κρατήστε το αυτό.Οπως έχουμε καταδειξει επανειλημμένα, το 5G χρησιμεύει για πολλά εναντίον μαςκαι κυρίως τον ΠΛΗΡΗ έλεγχο μας.Το ότι πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο από παρενέργειες των εμβολίων(επειδή δεν βιοχάκαραν το σώμα όπως θα ήθελαν) δεν τους χαλάει καθόλου... εξυπηρεταιταιταυτόχρονα και η ατζέντα του αποπληθυσμού.credits @ Off Grid Desert Farming with Paul & Adrienneτο πήρα από εδώ https://odysee.com/@OffGridDesertFarmingwithPaulandAdrienne:9/BREAKING-NEWS-COMPUTER-CHIP-IN-VACCINE-NOW-BEING-TRACTED-IN-REAL-TIME ,-BILL-GATES-ID2020-HAS-COME-TO-LIFE:9ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το firmware (που ανέφερε ο χακεράς)είναι είδος λογισμικού για πολλές συσκευές καταναλωτών σε υπολογιστές και περιφερειακά υπολογιστών και το κρατάνε συσκευές όπως ROM, EPROM, EEPROM, και Flash memoryEmail και paypal μου : [email protected] facebook https://www.facebook.com/arela.ideo twitter https://twitter.com/Vasoula2908 το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php το μπλογκ μου http://ideografhmata.blogspot.com/ Keywords 5gvaxxeddarkwebtrackinghacker

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