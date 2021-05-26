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Ρώσος χακεράς δειχνει απο Dark Web τα επακόλουθα στο τρύπημα sputnik και 5G
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4563 views • May 26, 2021
Το ότι ο χακεράς απέδειξε πως παρακολουθούνται ΟΛΑ στο σώμα μας μετά
το εμβόλιο, δε σημαίνει πως δεν παρακολουθούνται (ή δε μπορούν να χειριστούν/ελέγξουν)
ακόμα και τις σκέψεις μας...κρατήστε το αυτό.
Οπως έχουμε καταδειξει επανειλημμένα, το 5G χρησιμεύει για πολλά εναντίον μας
και κυρίως τον ΠΛΗΡΗ έλεγχο μας.
Το ότι πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο από παρενέργειες των εμβολίων
(επειδή δεν βιοχάκαραν το σώμα όπως θα ήθελαν) δεν τους χαλάει καθόλου... εξυπηρεταιται
ταυτόχρονα και η ατζέντα του αποπληθυσμού.
credits @ Off Grid Desert Farming with Paul & Adrienne
το πήρα από εδώ https://odysee.com/@OffGridDesertFarmingwithPaulandAdrienne:9/BREAKING-NEWS-COMPUTER-CHIP-IN-VACCINE-NOW-BEING-TRACTED-IN-REAL-TIME,-BILL-GATES-ID2020-HAS-COME-TO-LIFE:9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το firmware (που ανέφερε ο χακεράς)είναι είδος λογισμικού για πολλές συσκευές καταναλωτών σε υπολογιστές και περιφερειακά υπολογιστών και το κρατάνε συσκευές όπως ROM, EPROM, EEPROM, και Flash memory
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το μπλογκ μου http://ideografhmata.blogspot.com/
το εμβόλιο, δε σημαίνει πως δεν παρακολουθούνται (ή δε μπορούν να χειριστούν/ελέγξουν)
ακόμα και τις σκέψεις μας...κρατήστε το αυτό.
Οπως έχουμε καταδειξει επανειλημμένα, το 5G χρησιμεύει για πολλά εναντίον μας
και κυρίως τον ΠΛΗΡΗ έλεγχο μας.
Το ότι πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο από παρενέργειες των εμβολίων
(επειδή δεν βιοχάκαραν το σώμα όπως θα ήθελαν) δεν τους χαλάει καθόλου... εξυπηρεταιται
ταυτόχρονα και η ατζέντα του αποπληθυσμού.
credits @ Off Grid Desert Farming with Paul & Adrienne
το πήρα από εδώ https://odysee.com/@OffGridDesertFarmingwithPaulandAdrienne:9/BREAKING-NEWS-COMPUTER-CHIP-IN-VACCINE-NOW-BEING-TRACTED-IN-REAL-TIME,-BILL-GATES-ID2020-HAS-COME-TO-LIFE:9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το firmware (που ανέφερε ο χακεράς)είναι είδος λογισμικού για πολλές συσκευές καταναλωτών σε υπολογιστές και περιφερειακά υπολογιστών και το κρατάνε συσκευές όπως ROM, EPROM, EEPROM, και Flash memory
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το μπλογκ μου http://ideografhmata.blogspot.com/
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