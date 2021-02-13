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Чудо Познания. Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 2
VictoriaRA
VictoriaRA
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56 views • February 13, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 2. https://youtu.be/O8O3qnooLgA
Читает Автор.

Книга «Чудо Познания»: https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

Список вопросов (кратко).
0:00​​ - Вступление.
0:14​​ - Кто написал «Евангелие от Иоанна»?
1:45​​ - Об устройстве МиРАздания, и что такое Свет?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/02/13/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-2-video/

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