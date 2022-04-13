COREY GOODE: Seriam Marte, a Lua e a Antártica Remanescentes da Atlântida

Quando ocorreu um dos cataclismos globais na época de Atlântida, que se localizava no norte do Oceano Atlântico, Atlântida não afundou inteiramente, pois partes dela foram removidas ao longo das costas norte, central e extremo sul do continente, no extremo sul está onde atualmente se localiza a Antártica.



Quando [os refugiados de Marte foram forçados a sair da Lua pelos draconianos] desembarcaram aqui antes que todas essas coisas loucas acontecessem, eles sabiam que o continente que agora chamamos de Antártida tinha ruínas da Antiga Civilização dos Construtores abaixo da superfície. Este é um ponto muito importante.