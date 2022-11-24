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SNAKES IN YOUR VEINS -VAX DAMAGE JUST GOT MUCH WORSE AND WENT TO A NEW LEVEL OF JOSEF MENGELE - GRAPHITE GREY AI SNAKES GROWING IN PEOPLES THROATS AND BODYS- WATCH YOUR WATERS! - THE NWO IS PURE EVIL!
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COMMON SENSE - OFFICIAL
Published 6 days ago |

THIS IS TO FAR!

WATCH THE WATER FOR VENOM AND NOW WE ARE FINDING AI SNAKES GROWING IN PEOPLES BODYS AND VEINS - GROWING AFTER THE SHOT -  IT APPEARS TO BE A , AI SNAKE LIKE CHIMERA THATS GRAPHITE GREY AND GROWS IN 5G MM WAVE WI-FI RADIATION FREQUENCY AND WE THINK THAT WHATS GROWING IN THE VEINS OF HUMANS - FUNERAL DIRECTORS WILL HAVE SEEN A FEW OF THESE LATELY AND WILL SEE A LOT MORE!

ALL PATENTED! AND MAN MADE -USING BIO WEAPON EXPERIMENTS ON WE THE PEOPLE. SEARCH AI CHIMERIC GROTH DNA GOF BIO WARFARE RESEARCH AND DEVELOPMENT -  AGAINST ALL CONVENTIONS AND CODES WORLDWIDE.

THE NWO THE WEF THE WHO - THE WORLD BANK ARE ALL WORKING FOR SATAN DO WE NEED ANOTHER MOSES TO CROSS THIS SEA OR IS IT UP TO US TO SAVE THE REMNANT OF MANKIND, THEY ARE MURDERING US WORLDWIDE TIME TO FLIP THE SCRIPT ON THE SATANIC CULT, WE MUST END THIS AS THEY WILL JUST KEEP ON KILLING! ITS NOW OR NEVER! , LETS ALL WORK TO SAVE HUMANITY!

WALK IN THE SPIRIT OF TRUTH!  AND ASK GOD FOR PROTECTION!

KNOLIGE IS POWER! - KNOW WHAT THEY MEAN! THEY CALL THEM CELL TOWERS BECAUSE THEY DESTROY "YOUR"  CELLS

ALL RELATED ILLNESSES ARE CAUSED BY POISONS AND FREQUENCY POISON

MILITARY GOF TERMS FOR ALL "YOUR" SICKNESSES

SARS  = SPECIFIC ABSORPTION RADIATION SICKNESS

MERS = MILITARY ELECTRO RADIOACTIVE SICKNESS

SMART = SECRET MILITARY ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY

COVID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION AI , THE A=1 + I=9

ABOLA = ACTUATED BIOFIELD ON LYMPHATIC ARTERIES

Keywords
lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law

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