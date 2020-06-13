TODOS los SECRETOS del Papa FRANCISCO y El Futuro de la Humanidad ¡Comparte! (Resubido acá)

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Documental de Nicolás Morás (Curitiba, Junio, 2020) || Apoyá Nuestro Trabajo: Via Patreon

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Timestamps:



00:00:00 Introducción

00:07:00 Primeros años de Bergoglio

00:12:00 ¿Quiénes son realmente los Jesuitas?

00:31:23 Guardia de Hierro, la Logia P2 y los Años de Plomo

01:14:27 El Ocaso del Jesuita

01:26:02 Resurrección: El Giro a la Izquierda

01:32:09 El Cardenal y los Kirchner

01:39:58 Camino al Poder

02:03:49 Golpe a Benedicto XVI

02:19:48 Francisco I, Rey de Roma

02:40:23 El Papa Ecologista, la "Primavera Americana" y el Futuro de la Humanidad



FUENTES utilizadas para la realización del Documental: Excelente labor periodística de mano de Nicolás Morás, exposición sobre la vida de Jorge Bergoglio y su pasado oscuro. Resubido acá por si lo censuran en YTBDocumental de Nicolás Morás (Curitiba, Junio, 2020) || Apoyá Nuestro Trabajo: Via Patreon https://www.patreon.com/nicolasmoras | Desde ARGENTINA: Mercado Pago (En Pesos: Tarjetas de Crédito, Débito, Efectivo via Rapipago o Pago Fácil, Transferencia, etcétera): -200 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko... -500 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko... -1.000 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko... -5.000 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko... Timestamps:00:00:00 Introducción00:07:00 Primeros años de Bergoglio00:12:00 ¿Quiénes son realmente los Jesuitas?00:31:23 Guardia de Hierro, la Logia P2 y los Años de Plomo01:14:27 El Ocaso del Jesuita01:26:02 Resurrección: El Giro a la Izquierda01:32:09 El Cardenal y los Kirchner01:39:58 Camino al Poder02:03:49 Golpe a Benedicto XVI02:19:48 Francisco I, Rey de Roma02:40:23 El Papa Ecologista, la "Primavera Americana" y el Futuro de la HumanidadFUENTES utilizadas para la realización del Documental: https://drive.google.com/file/d/1om6DtYNrFkFyh2_NkwmotyOu1LDfEIGc/view Keywords mexicobergogliochilejoebidennancypelosinicolas moraspasadoprimiciapedrosanchez

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