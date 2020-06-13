© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
TODOS los SECRETOS del Papa FRANCISCO y El Futuro de la Humanidad ¡Comparte! (Resubido acá)
Follow
1
Share
Report
50 views • June 13, 2020
Excelente labor periodística de mano de Nicolás Morás, exposición sobre la vida de Jorge Bergoglio y su pasado oscuro. Resubido acá por si lo censuran en YTB
Documental de Nicolás Morás (Curitiba, Junio, 2020) || Apoyá Nuestro Trabajo: Via Patreon https://www.patreon.com/nicolasmoras | Desde ARGENTINA: Mercado Pago (En Pesos: Tarjetas de Crédito, Débito, Efectivo via Rapipago o Pago Fácil, Transferencia, etcétera): -200 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
-500 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
-1.000 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
-5.000 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
Timestamps:
00:00:00 Introducción
00:07:00 Primeros años de Bergoglio
00:12:00 ¿Quiénes son realmente los Jesuitas?
00:31:23 Guardia de Hierro, la Logia P2 y los Años de Plomo
01:14:27 El Ocaso del Jesuita
01:26:02 Resurrección: El Giro a la Izquierda
01:32:09 El Cardenal y los Kirchner
01:39:58 Camino al Poder
02:03:49 Golpe a Benedicto XVI
02:19:48 Francisco I, Rey de Roma
02:40:23 El Papa Ecologista, la "Primavera Americana" y el Futuro de la Humanidad
FUENTES utilizadas para la realización del Documental: https://drive.google.com/file/d/1om6DtYNrFkFyh2_NkwmotyOu1LDfEIGc/view
Documental de Nicolás Morás (Curitiba, Junio, 2020) || Apoyá Nuestro Trabajo: Via Patreon https://www.patreon.com/nicolasmoras | Desde ARGENTINA: Mercado Pago (En Pesos: Tarjetas de Crédito, Débito, Efectivo via Rapipago o Pago Fácil, Transferencia, etcétera): -200 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
-500 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
-1.000 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
-5.000 pesos https://www.mercadopago.com.ar/checko...
Timestamps:
00:00:00 Introducción
00:07:00 Primeros años de Bergoglio
00:12:00 ¿Quiénes son realmente los Jesuitas?
00:31:23 Guardia de Hierro, la Logia P2 y los Años de Plomo
01:14:27 El Ocaso del Jesuita
01:26:02 Resurrección: El Giro a la Izquierda
01:32:09 El Cardenal y los Kirchner
01:39:58 Camino al Poder
02:03:49 Golpe a Benedicto XVI
02:19:48 Francisco I, Rey de Roma
02:40:23 El Papa Ecologista, la "Primavera Americana" y el Futuro de la Humanidad
FUENTES utilizadas para la realización del Documental: https://drive.google.com/file/d/1om6DtYNrFkFyh2_NkwmotyOu1LDfEIGc/view
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.