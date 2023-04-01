Ο εξαιρετικός κωμικός Τζορτζ Κάρλιν για τις εκλογές

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Ο Τζορτζ Ντένις Πάτρικ Κάρλιν ήταν Αμερικανός κωμικός, ηθοποιός και σεναριογράφος. Το 2004, το δίκτυο Comedy Central τον κατέταξε ως τον δεύτερο καλύτερο κωμικό όλων των εποχών στις ΗΠΑ μετά τον Ρίτσαρντ Πράιορ
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=HeMGqTwWA6U
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