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Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
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44 views • June 06, 2021
Denmarks 'Constitution Day' Saturday d 5 juni 2021
HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
FB Event:
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://fb.me/e/10mLn3EEy
Location: Copenhagen City Court
https://goo.gl/maps/hRDgcAuSn3K3DeSw6
Location: Rådhuspladsen Copenhagen
https://goo.gl/maps/fMuGeicbHAQvzfzaA
4. jan. 2019 Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper...
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
'Lægekonsulent' Vibeke Manniche direkte skyldig i systematiske forbrydelser.
13. aug. 2019 https://www.denoffentlige.dk/skandale-med-laegekonsulent-skaber-undren
2. aug. 2016 https://fagbladet3f.dk/nyheder/48becd107ed24f66b2cfef5a4466712d-20160802-kommuner-bruger-stadig-laegekonsulent-med-blakket-ry
https://www.avisen.dk/advarsel-fra-byroedder-i-randers-hold-snitterne-fra_398519.aspx
https://www.tv2lorry.dk/halsnaes/halsnaes-bruger-stadig-omstridt-laegekonsulent
https://livakurser.dk/vibeke-manniche
https://www.avisen.dk/trods-massiv-kritik-kommuner-bruger-stadig-omstridt_398330.aspx
https://www.avisen.dk/advarsel-fra-byroedder-i-randers-hold-snitterne-fra_398519.aspx
Og der er masser endnu...
https://dkdox.tv/videos/DK21003
https://dkdox.tv/videos/DK21004
https://www.facebook.com/dkdox.tv/
Per Brændgaard's sexuelle 'orientering'
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
'Vester fængsel' Prison in Copenhagen were a Woman, Nanna Fri got 2 years in proson for saying some words...
Her words; Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
While Denmarks udenrigsminister Jeppe Kofod er Pædofil, hvor statminister Mette Frederiksen og det korrupte plumrådne Retssytem holdte hånden over ham - Det er der ingen der snakker om andre end mig og Nanna:
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Cannibalism is very real, it’s one of Hollywood’s deepest and darkest secrets! [09.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/ard1fElDERRY/
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark - 1393 subscribers
Born [1964] and raised i Copenhagen Denmark, Freedom Fighter and Internet Warrior from #HadetsSange - and a product of the Danish welfare system [Satanic Facism].
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[Fra d 09-04-2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube nr 2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
Kun Danske: https://rumble.com/user/KimOsboel
HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
FB Event:
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://fb.me/e/10mLn3EEy
Location: Copenhagen City Court
https://goo.gl/maps/hRDgcAuSn3K3DeSw6
Location: Rådhuspladsen Copenhagen
https://goo.gl/maps/fMuGeicbHAQvzfzaA
4. jan. 2019 Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper...
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
'Lægekonsulent' Vibeke Manniche direkte skyldig i systematiske forbrydelser.
13. aug. 2019 https://www.denoffentlige.dk/skandale-med-laegekonsulent-skaber-undren
2. aug. 2016 https://fagbladet3f.dk/nyheder/48becd107ed24f66b2cfef5a4466712d-20160802-kommuner-bruger-stadig-laegekonsulent-med-blakket-ry
https://www.avisen.dk/advarsel-fra-byroedder-i-randers-hold-snitterne-fra_398519.aspx
https://www.tv2lorry.dk/halsnaes/halsnaes-bruger-stadig-omstridt-laegekonsulent
https://livakurser.dk/vibeke-manniche
https://www.avisen.dk/trods-massiv-kritik-kommuner-bruger-stadig-omstridt_398330.aspx
https://www.avisen.dk/advarsel-fra-byroedder-i-randers-hold-snitterne-fra_398519.aspx
Og der er masser endnu...
https://dkdox.tv/videos/DK21003
https://dkdox.tv/videos/DK21004
https://www.facebook.com/dkdox.tv/
Per Brændgaard's sexuelle 'orientering'
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
'Vester fængsel' Prison in Copenhagen were a Woman, Nanna Fri got 2 years in proson for saying some words...
Her words; Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
While Denmarks udenrigsminister Jeppe Kofod er Pædofil, hvor statminister Mette Frederiksen og det korrupte plumrådne Retssytem holdte hånden over ham - Det er der ingen der snakker om andre end mig og Nanna:
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Cannibalism is very real, it’s one of Hollywood’s deepest and darkest secrets! [09.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/ard1fElDERRY/
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark - 1393 subscribers
Born [1964] and raised i Copenhagen Denmark, Freedom Fighter and Internet Warrior from #HadetsSange - and a product of the Danish welfare system [Satanic Facism].
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://www.facebook.com/kim.temp
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
[Fra d 09-04-2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube nr 2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
Kun Danske: https://rumble.com/user/KimOsboel
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