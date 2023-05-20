CBDC — уже в деле... Угрожает чипизация! Очнитесь, люди

CBDC — путь в цифровой концлагерь. «Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» — https://bit.ly/42SZ2Kj Понятно, просто о CBDC. Отвергните эту систему «зверь».



Что такое CBDC, «Цифровая валюта центрального банка»? Это финансовая система полного порабощения, ДЛЯ ПРИНУЖДЕНИЯ К ЧИПИРОВАНИЮ — как завершающей цели глобалистов! В чём Защита от этого, см. архив Сайта (250 МБ), скачать https://bit.ly/3MHy5U8

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Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ.

Смотрите в интернете защита от чипизации — https://bit.ly/3lwDmTq , высшая защитная молитва, поражающие факторы вакцинирования, что такое печать-метка зверя.

Всё есть, только большинство всё равно не увидят. Основной выбор человека сейчас: быть защищённым, или остаться по-прежнему без защиты. Но как жили большинство? К чему стремились, во что как бы верили под видом религий, доставшихся по месту жительства или в меру бездушности, слепоты?

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Кто-то выполняет роль плохиша из-за которого начнётся третья мировая, и кто-то жертву, они прекрасно это знают и выполняют задание своих хозяев.

"Третья мировая война" - планомерна. Значит она предназначена для какой-то цели. Этими планами глобалистов являются: главное это - чипизация, насильственна вакцинация, порабощение душ. Для демонических бессветных ярусов, вампирического насыщения этих инфернальных миров; уничтожение человечества как рода;и просто "депопуляция", установление тирании "нового мирового порядка", лишение каждого всех прав, "электронный концлагерь" и т.д. (это уже вторичные задачи как путь достижения основной цели).Причём, уничтожению подвергнутся и сами "глобалисты", как отработанный материал, ... о чём они сами ещё не догадываются. Не зная с какой нечеловеческой психикой демонов они связались, выполняя волю "зверя", антихриста и его страшной тёмной иерархии адских существ.

Разные Ж/д, "иллюминаты", масоны, - это только исполнители. Через которых или в которых действуют демонические жуткие твари, контролирующие сознание. Но слепцы видят только поверхностные явления, "политиков", "кагал", "ватикан", даже о влиянии рептилоидных сущностей, астральных одержателей, не разбираются... Полны ненависти к Ж/д, не железнодорожникам, но не видят и может не хотят видеть того, - кто стоит за ними. Что выдаёт в них возможно тех же ... против кого они как бы борятся. Т.е. такие ж/д по духу.



И нельзя сказать что сейчас есть настоящие христиане, но зато сейчас под видом борящихся с религией ... полно явных антихристовых сторонников, антихристиан. Какое сопротивление злу, мировой войне, можно ожидать от таких ненавидящих и духовно слепых?

Из этого предварительно некоторые выводы можно вполне сделать...



Не знать что всё давно искажено?! Это надо ещё умудриться... Поверить многому тому, что несовместимо со спасительной истиной? Это ведь путь преимущественного большинства, которое сейчас укалывают и чипируют... И даже меньшинство в невежестве, не зная основ Бытия, но считая себя уже "достаточно информированы" об опасности дел глобалистов...

И что даст эта просто лишь "информированность"?

Разве что, кто-то всё же задумается.

Хотя итог происходящих событий уже уже ясен. И об этом давно предупреждалось, давно предсказано.

Только 144 000 - "победят начертание".

1/3 землян - осознают и раскаются слишком-слишком запоздало. Хотя это лучше чем судьба остальных.

Уже по всему видно что так и будет. В том числе по состоянию дел и уровню даже здесь, на казалось бы, должной идти впереди интернет Платформе.



Может положение всё же улучшится! Хочется надеяться.



