Kommentarer avseende LISTAN

------- Forwarded Message ------- From: jamesneal0044 Date: On Saturday, June 1st, 2024 at 21:32 Subject: Hej Fritjof OBS! ANG "NARRATIVSTYRANDE STAB" To: Fritjof Persson Hej Fritjof, Du har nämnt en "stab" som kontrollerar all information. Detta stämmer. Denna stab, även kallad Operativa Kommunikationsförbandet, hanterar, analyserar informationsflöden, bearbetar det och opinionsbildar. Ledningscentralen ligger i Stockholmsområdet, Lidingövägen samt Linnégatan, och innefattar 10 personer inom ledningen som har till hjälp artificiell intelligens för att kunna utarbeta planering. Dessa 10 inom ledningen har cirka 300 direkta arbetare underställda i olika psyopförband som vi kallar "handlers" som har tillgång till stora ekonomiska budgetar. Dessa sitter i olika delar av Sverige, men har sitt säte i Enköping. Dessa 300 hundra har tillgång till var 10-15 personer, både aktiva och sovande "agenter" (eller "influencers") som ger dem aktiva och sovande "agenterna" instruktioner per telefonkontakt, per fysiska möten, per email. Samtliga av dessa aktiva och sovande "agenter" har dessutom gått kurser vid nämnda enhet i "skådespeleri" och pedagogik, i hur man förmedlar information på ett övertygande sätt. Dessa "agenter" får dessutom assistans från specialförband inom IT. Dessa förband sjösattes redan 2011 och pågår sedan dess. Jag har tillgång till en lista av agenter/influencers som jag fått av en väldigt trovärdig källa inom OK/Försvarsmakten/MUST, en källa jag känt i cirka 25 års tid. Denna fick jag i april 2023. Detta är ett axplock av den lista som består av ett par tusen individer. Jag har bara tagit med ett fåtal personer inom alternativrörelsen. Ahl, Jeff Gustaf, f 87 Almqvist, Erik Anders, f 82 Bern, Lars Anders Vilhelm, f 42 Begovic, Aida, f 86 Bergmark, Stig Håkan, f 59 Bejerstrand, Ulf Åke Stefan, f 54 Ekeroth, Kent Alexander, f 81 Engellau, Johan Patrik, f 45 Eriksson (Erixon), Dick Harry, f 62 Donell, Eva Margareta, f 62 Frick, Chang Johannes, f 83 Gjutarenäfve, Thomas Jan Åke, f 64 Hansson, Marcus Karl Michael, f 88 Hahne, William Eric Viking, f 92 Hill, Sanna Lovisa Maria, f 91 Janouch, Katerina, f 64 Jönsson, Henrik Olov Rickard, f 75 Kasselstrand, Gustav Mattias Anton, f 87 Lindberg, Bror Göran Simon, f 83 Littorin, Nils Håkan, f 81 Matikainen, Lennart Ensio, f 62 Norberg, Carl Johan, f 65 Nord, Widar Mikael, f 85 Noremalm, Linus Johannes, f 80 Sjunnesson, Jan Claes Ivan, f 58 Sidkvist, Andreas Vallentin Jonas, f 81 Stenlund, Magnus Jan, f 62 Stensö, Lars Martin, f 76 Schillander, Carl, f 53 Sonesson, Henrik Daniel, f 77 Rönne, Öystein Egil, f 57 Tullberg, Jan Niels Fredrik, f 49 Torsell, Stefan Bengt Zoltan, f 46 Sanandaji, Tino, f 80 Suk, Vavrinec, f 73 Vejdeland, Tor Fredrik, f 78 Weinz, Arne Mats Erik, f 57 Willgert, Jan Erik Mikael, f 58 Witte, Henning, f 58 Änglasjö, Tor Björn, f 69 Mvh, James Neal