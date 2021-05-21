Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας | Γ. Κασιμάτης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

Γ. Κασιμάτης - Νομικός, πολιτειολόγος & πανεπιστημιακός καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου: «Η μέθοδος τρομοκράτησης των ΜΜΕ έχει προβατοποιήσει τον Λαό εκμηδενίζοντας τις αντιστάσεις του!» -- Εκείνο που μπορώ να πω ως νομικός είναι ότι η επιβολή των μέτρων είναι εντελώς παράνομη. Και δεν είναι μόνο παράνομη σε ότι έχει να κάνει με τη θέσπιση των υποχρεωτικών, όπως το να φοράς μάσκα σε ανοιχτούς χώρους ή όταν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ούτως ή άλλως παράνομο διότι δεν είναι αποδεδειγμένο ιατρικά. Δεν είναι αποδεδειγμένο με πλήρη ενημέρωση το τι σημαίνει μάσκα και το τι αποτέλεσμα έχει από πλευράς του συγκεκριμένου ιού. Το θέμα είναι ότι σου βάζει ένα μέτρο και σου λέει «αυτό πρέπει να το τηρήσεις». Το δεύτερο είναι ότι απέφυγαν μέχρι σήμερα, αυτά που είναι επικίνδυνα και βλαβερά, να τα κάνουν με νόμο υποχρεωτικά. Σου λένε «το εμβόλιο είναι προαιρετικό», αλλά στην ουσία είναι υποχρεωτικό και σε αναγκάζει έμμεσα να το κάνεις. Κάνουν πλύση εγκεφάλου, τρομοκρατούν ότι θα υποστείς μεγάλες βλάβες εάν δεν το κάνεις, απειλείσαι από θάνατο, ή επίσης «εάν δεν το κάμνετε δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από αυτά τα μέτρα και δεν θα ανοίξει η οικονομία».

Και στον εργαζόμενο θα του πει: «είναι προαιρετικό, μην το κάνεις, αλλά φύγε από τη δουλειά». Αυτός είναι έμμεσος εξαναγκασμός. Είναι εξαναγκασμός που απαγορεύεται - δεν μπορεί να σε θέτει σε δίλημμα. Όταν λέμε μη υποχρεωτικότητα, εννοούμε ότι δεν πρέπει και να σε φοβίζει, δεν θα πρέπει να σε φέρνει σε δίλημμα. Αυτά όλα είναι παράνομα και γι’ αυτό ακριβώς και η απόφαση για τη μάσκα είναι παράνομη, διότι δεν μπορεί να με αναγκάσει να τη φορώ ακόμη και όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ιατρική μελέτη ότι η μάσκα απαλλάσσει από τη μετάδοση του ιού, ούτε αν ωφελεί ή βλάπτει. Έπειτα υπάρχουν πολλές αντιφάσεις, και αναφέρομαι στο πιο απλό μέτρο: προφανώς το τέστ έχει διαπιστωθεί ότι μεταφέρει μόρια εις τον εγκέφαλο και επομένως υπάρχουν κίνδυνοι μεγάλης βλάβης, επίσης και για τα εμβόλια. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι, δυστυχώς ο κόσμος δεν αντιδρά ούτε με δικαστήρια, διότι αν υπήρχαν προσφυγές από χίλιες και πάνω μαζεμένες - φυσικά δεν θα προλάβαιναν τα δικαστήρια - αλλά θα έβλεπαν ότι θα υπήρχε τέτοια αντίδραση/αντίσταση η οποία θα εξανάγκαζε αντίστροφα τα αφεντικά αυτά που επιβάλλουν τα μέτρα και καθοδηγούν και τις κυβερνήσεις ακόμη να υποτάσσονται. Θα μπορούσαν 1-2 κυβερνήσεις να πάνε στον ΟΗΕ, δεν πάνε όμως γιατί είναι όλοι εξαγορασμένοι. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να αναμένεις σταμάτημα ή καλυτέρευση σε αυτό το φαινόμενο. Αν δεν δημιουργηθεί πρόβλημα μεγάλο στις ισχυρές δυνάμεις της οικονομίας, και αυτό δημιουργείται με μαζικές μηνύσεις και προσφυγές από χιλιάδες ανθρώπους, ώστε να δουν ότι υπάρχει ένα κίνημα και ένα μέτωπο ανεξαρτήτως κομμάτων, δεν θα υπάρξει διέξοδος, και δεν βλέπω να υπάρχει. Μας έχουν πει ότι το καλό εμβόλιο θα το κάνουν τον Οκτώβριο. Ετούτο δεν είναι καλό δηλαδή; Και ενώ το ακούμε, δεν το καταλαβαίνουμε και πάμε και το κάνουμε το εμβόλιο, και ρωτάμε πόσο θα κρατήσει, σημαίνει ότι έχουμε υποστεί μετάλλαξη του εγκεφάλου μας, της νοημοσύνης μας ...