Джизья в исламе - объяснение (перевод видео с канала the masked arab)

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Ссылка на оригинальное видео на арабском: https://www.youtube.com/watch?v=7BoN4VLVgCE Ссылка на оригинальное видео на английском: https://www.youtube.com/watch?v=H5MZPYC-yMg 0:00 Интро 0:08 Аиша соскабливала сперму: https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/1-kniga-ob-ochishenii-hadisy-1-390/136-glava-o-popadanii-na-odezhdu-semenial-mani В этом видео объясняется исламская концепция джизьи. Это сложная тема, в которой даже самые сведущие мусульмане могут не иметь полного представления. Это видео направлено на то, чтобы разбить всё это на простые вопросы и исчерпывающие ответы по теме. Источники информации в видео: (Арабский) Объяснение значения слова «Джизья» Исламская энциклопедия юриспруденции, том 15, стр. 149. https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk15.pdf Стих Корана, повелевающий джизью Сура 9 аят 29 На английском: http://www.quranx.com/9.29 На русском: https://quran-online.ru/9:29 Комментарий Ибн Касира к стиху джизья на английском: http://m.qtafsir.com/Surah-At-Taubah/Paying-Jizyah-is-a-Sign-of-Kuf--- (Арабский) Тафсир (Толкование) имама Табари https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=9&tAyahNo=29&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 (Арабский) Толкование аята от Ар-Рази, объясняющего, как человека, платящего джизью, следует тащить за бороду и отталкивать за шею в знак унижения: https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=4&tSoraNo=9&tAyahNo=29&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&LanguageId=1 Достоверный хадис также предписывает джизью: На арабском и английском: https://www.sunnah.com/muslim/32/3 На русском: https://isnad.link/book/sahih-muslim/32-kniga-o-dzhihade-i-voennyh-pohodah-hadisy-1730-1817/2-glava-naznachenie-imamom-komandirov-ekspedicionnyh-otryadov-i-ih-uveshevanie-soblyudat-etiket-voennyh-dejstvij История о том, как Мохаммед напал на Хайбар и забрал половину их урожая: Биография Мохаммеда на английском стр. 515 (не всегда открывается): https://archive.org/stream/TheLifeOfMohammedGuillaume/The_Life_Of_Mohammed_Guillaume#page/n281/mode/1up Открывается в 2022 году https://e-minbar.com/islamovedenie/book-01/chapter-07/vzyatie-hajbara Достоверный хадис, подтверждающий, что эта сделка состоялась: На арабском и английском: https://www.sunnah.com/bukhari/41/19 На русском: https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/41-kniga-ob-izdolshine-hadisy-2320-2350/17-glava-esli-hozyain-zemli-skazhet-ya-ostavlyayu-tebya-poka-ostavlyaet-tebya-allah-ne-nazvav-opredelyonnogo-sroka-storony-dolzhny-dejstvovat-po-vzaimnomu-soglasheniyu Хадис, показывающий, что Мохаммед и его люди силой захватили Хайбар: На арабском и английском: https://www.sunnah.com/muslim/32/147 На русском: https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/8-kniga-molitvy-hadisy-349-520/12-glava-o-tom-chto-govoritsya-otnositelno-bedra (Арабский) Page 154 of vol 15 of encyclopaedia of fiqh lists different place Mohamed took jizya from На странице 154 тома 15 энциклопедии фикха указано другое место, откуда Мухаммед взял джизью: https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk15.pdf Хадис, показывающий, что джизья должна действовать до второго пришествия мессии: На арабском и английском: https://www.sunnah.com/bukhari/46/37 На русском: https://isnad.link/book/sahih-muslim/1-kniga-very/71-glava-prishestvie-isy-syna-maryam-kotoryj-budet-sudit-po-shariatu-nashego-proroka-muhammada-da-blagoslovit-ego-allah-i-privetstvuet (Арабский) На страницах 160-161 тома 15 Энциклопедии фикха указаны различия между двумя типами джизьи: https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk15.pdf На следующих нескольких страницах подробно описано, кто может и кто не может платить джизью в соответствии с различными школами юриспруденции в суннитском исламе. На стр. 187 говорится о том, что Мохаммед разрешил одежду в качестве платы в одном из случаев уплаты джизьи, а Умар ввел джизью, в размере двойной ставки закята, в другом случае. Максимальный предел для менее распространенной формы джизьи также объясняется здесь. История мусульман, заставляющих амазигов продавать своих женщин и детей, чтобы оплатить джизью. Истоки Исламского государства, том 1, страницы 353–354. (не всегда открывается) The Origins of the Islamic State volume 1 pages 353-354 https://archive.org/stream/originsofislamic02albauoft#page/352/mode/2up (Арабский) Мусульмане могут убить или поработить тех, кто не платит джизью Подробно в томе 7, стр. 139 энциклопедии фикха. https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk07.pdf Спасибо за просмотр!