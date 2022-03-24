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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ... Έτσι τιμούν τους ήρωες οι Ορθόδοξοι..μεγάλο γκράφιτι στο κέντρο Dorcel του Βελιγραδίου με τον ΕΛΛΗΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΟ ΡΙΤΣΟΥΔΗ...
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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10 views • March 24, 2022
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ... Έτσι τιμούν τους ήρωες οι Ορθόδοξοι..μεγάλο γκράφιτι στο κέντρο Dorcel του Βελιγραδίου με τον ΕΛΛΗΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΟ ΡΙΤΣΟΥΔΗ, ο οποίος αποτάχτηκε από το ΠΝ γιατί αρνήθηκε να λάβει μέρος στους βομβαρδισμούς κατά της Σερβίας το 1999!!! https://ugetube.com/watch/F83O41KG3CEhpm9 , https://rumble.com/vydo11-an-orthodox-greek-patriot.html .

Ο Ριτσούδης, ο οποίος για την κίνηση του αποτάχθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση και κυνηγήθηκε από την κυβέρνηση Σημίτη, αρνήθηκε ακόμα και την οικονομική ενίσχυση που του πρόσφερε η Σερβία προκειμένου να τον τιμήσει.

Στην απολογία του στο ναυτοδικείο Πειραιά όπου δικάστηκε, είπε: «Είχα δύο δρόμους να διαλέξω. Επέλεξα αυτόν που έχετε πάνω από εσάς» δείχνονταν την εικόνα του Χριστού πάνω από το Προεδρείο «τον οποίο και εγώ βάζω πάνω από όλα, γιατί ο νόμος του Θεού είναι πάνω από όλους. Είναι η συνείδηση του καθενός».

Σήμερα, εργάζεται ως καπετάνιος σε γιοτ, αλλά οι σέρβοι δεν τον ξέχασαν και το πρόσωπο του κοσμεί τους δρόμους του Βελιγραδίου.

Εμείς ούτε το γνωρίζουμε...


ΠΗΓΕΣ: ΤΟ ΕΛΑΒΑ ΜΕ EMAIL ΑΠΟ ΤΟΝ STAMATIS K. ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: https://johnmagoulas.blogspot.com/2022/03/dorcel-1999-2.html , https://www.facebook.com/lemeoxistinkartatoupoliti/posts/5647947995233691 .


Δημιούργησα το βίντεο ως ελάχιστο φόρο τιμής στον άξιο ευσεβή Ορθόδοξο Έλληνα Αξιωματικό Μαρίνο Ριτσούδη… Αξιωματικός δεν θα πάψει ποτέ να είναι γιατί τίμησε το αξίωμά του και αποτελεί παρακαταθήκη για τις νέες γενεές η ορθόδοξη πίστη, το θάρρος και η φιλοπατρία του.

Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr .


ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙ 48 ΕΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΑΤΤΙΛΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ. FREE CYPRUS NOW-2022 BEFORE Ukraine https://www.brighteon.com/2937912e-e4f0-4cc8-94c1-92f7ddcc72d3 , https://ugetube.com/watch/3W8Ois4bCidmrfe , https://rumble.com/vx6dxl-free-cyprus-now-2022-before-ukraine.html .
Keywords
christsalvationtruthsoulorthodoxyhellasdorcel
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