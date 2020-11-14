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HOLD-UP - Le film-documentaire en version intégrale sur la réalité du "COVID-19"
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90 views • November 14, 2020
Dès sa sortie les médias mainstream cherchent à démolir et jeter le discrédit sur un reportage FACTUEL que tous devraient voir et partager pour que la peur de cette pseudo pandémie disparaisse.
Hold-Up film documentaire sur la crise actuelle et sa gestion déjà censuré sur la plateforme VIMEO
Financé par plus de 5000 citoyens français, pendant 2h40 ce reportage retrace toutes les étapes qui ont mené à cette folie mondiale.
Vous y trouverez des témoignages de personnalités, incluant des prix Nobel, un ancien ministre, des chercheurs, des médecins et des analystes.
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Hold-Up film documentaire sur la crise actuelle et sa gestion déjà censuré sur la plateforme VIMEO
Financé par plus de 5000 citoyens français, pendant 2h40 ce reportage retrace toutes les étapes qui ont mené à cette folie mondiale.
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