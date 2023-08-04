Antike Artefakte in Mexiko

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Nassim Haramein untersucht aussergewöhnliche
Artefakte in einem Archäologielabor in Golden, Colorado. Nassim Haramein ist
der Gründer von RESONANCE SCIENCE FOUNDATION und hat mehr als 30 Jahre damit
verbracht, Zusammenhänge in Physik, Mathematik, Geometrie, Kosmologie,
Quantenmechanik, Biologie und Chemie sowie Anthropologie und Archäologie zu
erforschen und zu entdecken.
Gefilmt und geschnitten von:
Zac Fabian
Gefilmt in:
Colorado 2014
Veröffentlicht von:
Fabian Productions 👉 https://fabian-productions.com/
Hier gelangt ihr zum Originalvideo 👉 https://youtu.be/Ebe0sRqZCVo
Um weiterhin auf dem laufenden zu bleiben, empfehlen wir euch die Website von Nassim Haramein zu besuchen 👉 https://www.resonancescience.org/
Hier erfahrt ihr mehr über die Mitgliedschaft bei der "Resonance Science Foundation" 👉 https://www.resonancescience.org/cont...
Wir danken Nassim Haramein für seine wirklich grossartige Arbeit und empfehlen allen ernsthaft Interessierten seine Vorträge und Module zu studieren.