Antike Artefakte in Mexiko

Nassim Haramein untersucht aussergewöhnliche Artefakte in einem Archäologielabor in Golden, Colorado. Nassim Haramein ist der Gründer von RESONANCE SCIENCE FOUNDATION und hat mehr als 30 Jahre damit verbracht, Zusammenhänge in Physik, Mathematik, Geometrie, Kosmologie, Quantenmechanik, Biologie und Chemie sowie Anthropologie und Archäologie zu erforschen und zu entdecken.

Gefilmt und geschnitten von:

Zac Fabian



Gefilmt in:

Colorado 2014



Veröffentlicht von:

Fabian Productions 👉 https://fabian-productions.com/

Hier gelangt ihr zum Originalvideo 👉 https://youtu.be/Ebe0sRqZCVo



Um weiterhin auf dem laufenden zu bleiben, empfehlen wir euch die Website von Nassim Haramein zu besuchen 👉 https://www.resonancescience.org/



Hier erfahrt ihr mehr über die Mitgliedschaft bei der "Resonance Science Foundation" 👉 https://www.resonancescience.org/cont...



Wir danken Nassim Haramein für seine wirklich grossartige Arbeit und empfehlen allen ernsthaft Interessierten seine Vorträge und Module zu studieren.