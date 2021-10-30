DAVID ICKE - BANNED VIDEO: "Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

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805 views • October 30, 2021





HOW COVID-19 WILL SEIZE YOUR RIGHTS & DESTROY OUR ECONOMY



More than 64,000 watched live. This put the epic 2hr 34min interview on track for 10 to 15 million views, then YouTube deleted it shortly after the stream. Subsequently, it was posted on Vimeo, but it wasn’t long before it was censored by Vimeo as well.



CREDIT / SOURCE:



Δεν υπάρχει κανένας παγκοσμίος ίός ή κορονοϊός παρά μόνο η επικίνδυνη και θανατηφόρα ακτινοβολία του δικτύου 5G το οποίο όταν ρυθμίζεται στην συχνότητα των 60 GigaHertz σταματάει η πρόσληψη οξυγόνου στο ανθρώπινο σώμα και στους ανθρώπινους πνέυμονες.

Σε αυτό οφείλονται και οι τόσες χιλιάδες θάνατοι στην πόλη Wuhan όπου ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το δίκτυο 5G.

Ο κορονοϊός είναι μία καλοστημένη απάτη ενορχηστρωμένη από την καμπάλ μέσω της βοήθειας του δικτύου 5G, των ερπετοειδών κυβερνήσεων και των ερπετοειδών ΜΜΕ η οποία έχει ως τελικό στόχο να εμβολιάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό με νανοτσίπ έτσι ώστε να τον ελέγχει καλύτερα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που θέλει να αναπτύξει.

Ο Έλον Μασκ μέσω της τοποθέτησης επίγειων κεραιών και διαστημικών δορυφόρων ακτινοβολίας 5G όπως επίσης και ο Μπιλ Γκέιτς με την παρασκευή εμβολίων είναι οι πρωτεργάτες αυτού του παγκόσμιου υποχθόνιου σχεδίου για την ανθρωπότητα.

Οι άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν από όλες τις κοινές ασθένειες οι οποίες ταξινομούνται πλέον ψευδώς ως covid-19 βάση ενός απολύτως αναξιόπιστου και ανακριβούς διαγνωστικού τεστ το οποίο ο ίδιος ο εφευρέτης του έχει δηλώσει να μη χρησιμοποιείται για μεταδοτικές ασθένειες και ιούς γιατί δεν είναι το κατάλληλο !!!

Η μεγαλύτερη απάτη εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας….

Όσοι άνθρωποι παράγουν απλά εξωσώματα λόγω μίας απλής δηλητηρίασης των κυττάρων τους (είτε λόγω τοξικότητας του σώματος τους, είτε λόγω άγχους ή φόβου, είτε λόγω προυπάρχοντων ασθενειών τους, είτε λόγω έκθεσης τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο υγείας) καταγράφονται πλέον ως θετικοί με κορονοϊό covid-19 και με αυτό τον τρόπο ανεβαίνει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και θανάτων ανά τον κόσμο.

Το σχέδιο της cabal είναι να φέρει και άλλα στημένα κύματα κορονοϊού στο άμεσο μέλλον ώστε ο ανθρώπινος πληθυσμός βλέποντας την επιδεινούμενη κατάσταση (ότι κλεινουν επιχειρήσεις και ότι μειώνεται η απασχόληση λόγω της επιβαλλόμενης καραντίνας) να αποδεχθεί από μόνος του βάση της ελεύθερης βούλησης του την λύση που θα του προταθεί από την καμπάλ η οποία θα είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο Bill Gates έχει ήδη επενδύσει 2,5 δισ !!! δολλάρια σε δωρεάν πειραματικούς εμβολιασμούς τα τελευταία δέκα χρόνια σε χώρες του τρίτου κόσμου για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο.

Το εμβόλιο θα φέρει γενετικό υλικό μέσα του το οποίο θα αρρωσταίνει τον κόσμο με ακόμα περισσότερους ιούς όπως επίσης και εμφυτεύσιμα νάνοτσίπ τα οποία θα αλληλεπιδρούν με τις επίγειες κεραίες και τους διαστημικούς δορυφόρους ακτινοβολίας 5G καθιστώντας πλέον τον άνθρωπο ως ένα τερματικό υπολογιστή συνδεδεμένο απευθείας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτά τα σχέδια θα υλοποιούνταν και θα εφαρμόζονταν μόνο εφόσον κανένας άνθρωπος στη Γη δεν γνώριζε την αλήθεια απλά τώρα επιταχύνονται οι διαδικασίες από την καμπάλ γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως το Γαλαξιακό Συμβούλιο βρίσκεται έξω από τη Γη και δεν έχει κανένα άλλο τρόπο διαφυγής από τη Γη.

Οι ερπετοειδείς ανθρώπινες συνειδήσεις της ελίτ συνεχίζουν να εφαρμόζουν την ερπετοειδή ατζέντα αλλα λόγω του ότι τα ερπετοειδή αφεντικά τους δεν υπάρχουν πλέον στη Γη ούτε στο διάστημα για να τους υποστηρίξουν φανερώνονται και αποκαλύπτονται αμέσως τα σχέδια τους στα μάτια όλων των εξελιγμένων ανθρώπων που γνωρίζουν την αλήθεια.

Η μη συναίνεση της ανθρωπότητας στην ψευδαίσθηση της εξουσίας αυτής της κλίκας είναι πλέον αυτονόητη και πρόκειται να ματαιώσει όλα της τα σχέδια. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 - Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 5G ΜΕ ΤΟΝ DAVID ICKE.HOW COVID-19 WILL SEIZE YOUR RIGHTS & DESTROY OUR ECONOMYMore than 64,000 watched live. This put the epic 2hr 34min interview on track for 10 to 15 million views, then YouTube deleted it shortly after the stream. Subsequently, it was posted on Vimeo, but it wasn’t long before it was censored by Vimeo as well.CREDIT / SOURCE: https://londonreal.tv/the-coronavirus-conspiracy-how-covid-19-will-seize-your-rights-destroy-our-economy-david-icke/ Δεν υπάρχει κανένας παγκοσμίος ίός ή κορονοϊός παρά μόνο η επικίνδυνη και θανατηφόρα ακτινοβολία του δικτύου 5G το οποίο όταν ρυθμίζεται στην συχνότητα των 60 GigaHertz σταματάει η πρόσληψη οξυγόνου στο ανθρώπινο σώμα και στους ανθρώπινους πνέυμονες.Σε αυτό οφείλονται και οι τόσες χιλιάδες θάνατοι στην πόλη Wuhan όπου ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το δίκτυο 5G.Ο κορονοϊός είναι μία καλοστημένη απάτη ενορχηστρωμένη από την καμπάλ μέσω της βοήθειας του δικτύου 5G, των ερπετοειδών κυβερνήσεων και των ερπετοειδών ΜΜΕ η οποία έχει ως τελικό στόχο να εμβολιάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό με νανοτσίπ έτσι ώστε να τον ελέγχει καλύτερα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που θέλει να αναπτύξει.Ο Έλον Μασκ μέσω της τοποθέτησης επίγειων κεραιών και διαστημικών δορυφόρων ακτινοβολίας 5G όπως επίσης και ο Μπιλ Γκέιτς με την παρασκευή εμβολίων είναι οι πρωτεργάτες αυτού του παγκόσμιου υποχθόνιου σχεδίου για την ανθρωπότητα.Οι άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν από όλες τις κοινές ασθένειες οι οποίες ταξινομούνται πλέον ψευδώς ως covid-19 βάση ενός απολύτως αναξιόπιστου και ανακριβούς διαγνωστικού τεστ το οποίο ο ίδιος ο εφευρέτης του έχει δηλώσει να μη χρησιμοποιείται για μεταδοτικές ασθένειες και ιούς γιατί δεν είναι το κατάλληλο !!!Η μεγαλύτερη απάτη εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας….Όσοι άνθρωποι παράγουν απλά εξωσώματα λόγω μίας απλής δηλητηρίασης των κυττάρων τους (είτε λόγω τοξικότητας του σώματος τους, είτε λόγω άγχους ή φόβου, είτε λόγω προυπάρχοντων ασθενειών τους, είτε λόγω έκθεσης τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο υγείας) καταγράφονται πλέον ως θετικοί με κορονοϊό covid-19 και με αυτό τον τρόπο ανεβαίνει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και θανάτων ανά τον κόσμο.Το σχέδιο της cabal είναι να φέρει και άλλα στημένα κύματα κορονοϊού στο άμεσο μέλλον ώστε ο ανθρώπινος πληθυσμός βλέποντας την επιδεινούμενη κατάσταση (ότι κλεινουν επιχειρήσεις και ότι μειώνεται η απασχόληση λόγω της επιβαλλόμενης καραντίνας) να αποδεχθεί από μόνος του βάση της ελεύθερης βούλησης του την λύση που θα του προταθεί από την καμπάλ η οποία θα είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού.Ο Bill Gates έχει ήδη επενδύσει 2,5 δισ !!! δολλάρια σε δωρεάν πειραματικούς εμβολιασμούς τα τελευταία δέκα χρόνια σε χώρες του τρίτου κόσμου για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο.Το εμβόλιο θα φέρει γενετικό υλικό μέσα του το οποίο θα αρρωσταίνει τον κόσμο με ακόμα περισσότερους ιούς όπως επίσης και εμφυτεύσιμα νάνοτσίπ τα οποία θα αλληλεπιδρούν με τις επίγειες κεραίες και τους διαστημικούς δορυφόρους ακτινοβολίας 5G καθιστώντας πλέον τον άνθρωπο ως ένα τερματικό υπολογιστή συνδεδεμένο απευθείας με την τεχνητή νοημοσύνη.Αυτά τα σχέδια θα υλοποιούνταν και θα εφαρμόζονταν μόνο εφόσον κανένας άνθρωπος στη Γη δεν γνώριζε την αλήθεια απλά τώρα επιταχύνονται οι διαδικασίες από την καμπάλ γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως το Γαλαξιακό Συμβούλιο βρίσκεται έξω από τη Γη και δεν έχει κανένα άλλο τρόπο διαφυγής από τη Γη.Οι ερπετοειδείς ανθρώπινες συνειδήσεις της ελίτ συνεχίζουν να εφαρμόζουν την ερπετοειδή ατζέντα αλλα λόγω του ότι τα ερπετοειδή αφεντικά τους δεν υπάρχουν πλέον στη Γη ούτε στο διάστημα για να τους υποστηρίξουν φανερώνονται και αποκαλύπτονται αμέσως τα σχέδια τους στα μάτια όλων των εξελιγμένων ανθρώπων που γνωρίζουν την αλήθεια.Η μη συναίνεση της ανθρωπότητας στην ψευδαίσθηση της εξουσίας αυτής της κλίκας είναι πλέον αυτονόητη και πρόκειται να ματαιώσει όλα της τα σχέδια. Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

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