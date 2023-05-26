4000 euros de multa por plantar cerezos

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En España hacen la vida imposible a agricultores y ganaderos. El objetivo claro es arruinarlos.
Jesús Manuel, conocido en redes como "el autóctono" nos cuenta como en Cáceres arruinaron a un chico que huyó de la ciudad y tuvo la osadía de plantar cerezos sin pasar por la burocracias de años que lleva la aprobación de un campo de cultivo. Le obligaron a arrancar los cerezos y a una multa de 4.000 euros.
Extracto del video del canal de Youtube de Jesús Manuel El autóctono https://www.youtube.com/watch?v=t1ph1nqmciw