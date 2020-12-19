ВЛАДЫЧИЦА ЗАРИ. Аспекты СофиоЛогии Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Виктория ПреобРАженская «ВЛАДЫЧИЦА ЗАРИ». Читает Автор. https://youtu.be/sGqdq5MennU

Книги Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biblioteka/knigi

Музыкальные Альбомы Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/

Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/bibliya.-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira#prorochestva-bibliya

Фрагмент: «...Такой битвы с Тьмой ещё не было от века. Вся Тьма тем собралась на Земле и устроила адилище для безверных. Антихрист под маской лжи готовится править миром и метить всех печатью своей чёрной — меткой зверя. Массовая чипизация — это план Антихриста. Все, кто это продвигает и навязывает, — служат ему. И скоро он поглотит не только меченых, но и служителей своих. И только имеющие Печати Света Софии Премудрости, Имя Которой: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС, — Будут СПАСЕНЫ и унаследуют Царство Света, ибо Жизнь их только начнётся после ПреОБРАЖЕНия. Золотой Век Матри-Падмы Приближается. Потому так беснуются полчища тёмных. Они знают, что София Явилась ПоРАзить Тьму Своим Светом. Посему, в агонии своей, пытаются досыта наесться и допьяна напиться, утешиться беззакониями и мерзостью запустения на святых местах. Мракобесие набирает обороты, но ночь кончается! И уже близок ПредРА-Светный Час, когда Владычица Зари на Белом Коне с Огненным Мечом в Правой Длани Появится на Облаках и Озарит Своим Нетленным Ликом и Сиянием Всё Сущее! ВозРАдуйтесь, Сыны и Дочери Матери Мира! Впереди — Виктория Света! Да Будет СВЕТ! УРА! АУМ РА!»

(Виктория ПреобРАженская. «ВЛАДЫЧИЦА ЗАРИ», 21.09.2016 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vladychica-zari ).

Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС): https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/09/08/zemlyane-razoblachajte-antihrista-i-ego-sistemu-zver-prosmotr-opasen-dlya-biorobotov-i-zombi-video/

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