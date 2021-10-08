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IFQ69 - Émission #69 du 7 octobre 2021 avec Stefan Cuvelier
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81 views • October 08, 2021
3 octobre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions69:a
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 69e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le bonheur d'accueillir Stefan Cuvelier, un humoriste qui puise son inspiration dans sa Belgique natale et qui nous régale depuis plus d'un an avec ses mises en scène du grand sketch mondial du COVID.
Sa biographie : http://www.meletout.net/stefancuvelier/biographie/
Liens pour suivre Stefan Cuvelier :
• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC-kllhjweRxLQSz8lP80Sng
• VK : https://vk.com/scuvelier
• Facebook : https://www.facebook.com/stefancuvelier
• Facebook Pro : https://www.facebook.com/StefanCuvelierOfficiel/
• Instagram : https://instagram.com/stefan.cuvelier?utm_medium=copy_link
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
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Sa biographie : http://www.meletout.net/stefancuvelier/biographie/
Liens pour suivre Stefan Cuvelier :
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• Instagram : https://instagram.com/stefan.cuvelier?utm_medium=copy_link
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