200 Доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо - 200 Proofs - Eric Dubay - Bulgarian subs

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28 views • February 18, 2021



Това е субтитрираната разбиваща видеокнига на Ерик Дубей.

Ерик Дубей е роден в щата Мейн и е на 32 години. Завършва Английска филология и Философия. В последните десет години живее в Банкок, Тайланд и преподава Йога и Уинг-Чун в свободното си време, докато разобличава Новия Световен Ред през цялото време.

В средата на Ноември 2014 година издаде първата си книга по настоящата тема „Заговорът Плоска Земя”, а през декември излезе едноименния му филм „The Flat Earth Conspiracy Documentary”

На 4-ти Август 2015 година публикува в уебсайта си „ Двеста доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!”

Негови уебсайтове са:



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Уникалните Книги на СТАМАТ можете да прочетете и закупите на

https://stamat.org/ Dec 22, 2015Това е субтитрираната разбиваща видеокнига на Ерик Дубей.Ерик Дубей е роден в щата Мейн и е на 32 години. Завършва Английска филология и Философия. В последните десет години живее в Банкок, Тайланд и преподава Йога и Уинг-Чун в свободното си време, докато разобличава Новия Световен Ред през цялото време.В средата на Ноември 2014 година издаде първата си книга по настоящата тема „Заговорът Плоска Земя”, а през декември излезе едноименния му филм „The Flat Earth Conspiracy Documentary”На 4-ти Август 2015 година публикува в уебсайта си „ Двеста доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!”Негови уебсайтове са: http://www.atlanteanconspiracy.com/ ​ и http://ifers.boards.net/ ​ .Уникалните Книги на СТАМАТ можете да прочетете и закупите на Keywords flatearthzetetic200proofsericdubaystamatbulgariansubs

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