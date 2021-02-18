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200 Доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо - 200 Proofs - Eric Dubay - Bulgarian subs
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28 views • February 18, 2021
Dec 22, 2015
Това е субтитрираната разбиваща видеокнига на Ерик Дубей.
Ерик Дубей е роден в щата Мейн и е на 32 години. Завършва Английска филология и Философия. В последните десет години живее в Банкок, Тайланд и преподава Йога и Уинг-Чун в свободното си време, докато разобличава Новия Световен Ред през цялото време.
В средата на Ноември 2014 година издаде първата си книга по настоящата тема „Заговорът Плоска Земя”, а през декември излезе едноименния му филм „The Flat Earth Conspiracy Documentary”
На 4-ти Август 2015 година публикува в уебсайта си „ Двеста доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!”
Негови уебсайтове са:
http://www.atlanteanconspiracy.com/ и
http://ifers.boards.net/ .
Уникалните Книги на СТАМАТ можете да прочетете и закупите на
https://stamat.org/
Това е субтитрираната разбиваща видеокнига на Ерик Дубей.
Ерик Дубей е роден в щата Мейн и е на 32 години. Завършва Английска филология и Философия. В последните десет години живее в Банкок, Тайланд и преподава Йога и Уинг-Чун в свободното си време, докато разобличава Новия Световен Ред през цялото време.
В средата на Ноември 2014 година издаде първата си книга по настоящата тема „Заговорът Плоска Земя”, а през декември излезе едноименния му филм „The Flat Earth Conspiracy Documentary”
На 4-ти Август 2015 година публикува в уебсайта си „ Двеста доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!”
Негови уебсайтове са:
http://www.atlanteanconspiracy.com/ и
http://ifers.boards.net/ .
Уникалните Книги на СТАМАТ можете да прочетете и закупите на
https://stamat.org/
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