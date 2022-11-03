Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι Προδότες!!!!

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Οι δημοσιογράφοι - δημαγωγοί δείχνουν την προδοτική στάση τους δίχως πλέον κανέναν φόβο!
Ήταν Κακιά η Χούντα;;; Φάτε Δημοκρατία τώρα!!!
Όταν αλλάξει το πολίτευμα δεν θα πούμε τι θα τους κάνουμε τους δημοσιογράφους διότι ίσως ο εισαγγελέας μας τιμωρήσει! Αλλά σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η οδοποιία και το Γουδί...