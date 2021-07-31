Agenda Mundial - tema: vacinação

Este vídeo indica alguns materiais de qualidade para que pessoas se informem e busquem mais informação ainda. Não confiar no que é colocado diante dos seus olhos é o primeiro passo para uma avaliação independente de qualquer coisa. Também incluí algumas análises pessoais; ok se você quiser ignorar minhas análises - se você pesquisar por conta própria já considero minha missão cumprida. Neste vídeo eu não abordei o plano de redução populacional global pra evitar excesso de informações e carecem de fontes públicas; traterei melhor disso quando tiver tempo para falar da grande re-inicialização (“The Great Reset”).