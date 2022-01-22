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Enquête criminelle à l'encontre de l'activité "vaccinale"
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30 views • January 22, 2022
20 janvier 2022 : https://vk.com/wall584542128_132
Maxime Kerjean : https://vk.com/id584542128
Une enquête criminelle active lancée par Harrowsmith CID sur l'activité de «vaccination» est désormais le catalyseur légal permettant à TOUTE la police métropolitaine de fermer immédiatement TOUS les centres de vaccination au Royaume-Uni … et de saisir des preuves lors de ces fermetures.
Maxime Kerjean : https://vk.com/id584542128
Une enquête criminelle active lancée par Harrowsmith CID sur l'activité de «vaccination» est désormais le catalyseur légal permettant à TOUTE la police métropolitaine de fermer immédiatement TOUS les centres de vaccination au Royaume-Uni … et de saisir des preuves lors de ces fermetures.
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