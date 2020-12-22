Ingénierie sociale - Le monde est sous hypnose

Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que ceux qui étaient vos amis il y a peu, ces personnes avec qui vous partagiez les mêmes valeurs… puissent maintenant avoir perdu tout contrôle de leur raison.. vous leur expliquer les chiffres, leur apportez des études, des faits.Mais les yeux restent vides, rien ne se passe.Et vous vous dites: c’est pas possible ! Ils dorment !En réalité, vous n’avez pas si tort que ça. En réalité, le monde EST sous hypnose…Avez-vous déjà entendu parler de l’ingénierie sociale ? De la fabrique du consentement ?Je vais aller droit au but aujourd’hui. J’ai une question pour vous : Pensez-vous que ceux qui vous dirigent souhaitent votre bien ?Pensez-vous qu’il serait possible qu’ils vous connaissent mieux que vous ?Réalisation/Post-production: Ema Krusi & Pascal Prod'Contenu issu de la conférence de Philippe Bobola du 15 octobre 2020.🙏 Vous pouvez soutenir les auteurs pour les aider à continuer à publier plus de contenu et plus souvent ! merci pour vos dons 🙏▶ Me soutenir avec un donsur Tipeeesur PayPal