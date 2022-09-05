American Moon - Massimo Mazzucco [Version Francaise]

7 février 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=NlM8B3m1TNQ

MoonBuzz : https://www.youtube.com/channel/UC5TL5VklIwDkMXPk3draUHw





L'homme est-il vraiment allé sur la lune ? Cela fait 50 ans, et le débat fait rage. Pour la première fois, un film rassemble en un seul ouvrage toutes les meilleures preuves en faveur de l'alunissage et les preuves contraires. Pour la première fois, nous pouvons également analyser en détail les images d'Apollo, avec l'aide de certains des meilleurs photographes du monde. En quoi consistait réellement le projet Apollo ? La plus grande réalisation de l'histoire de l'humanité, ou la plus grande supercherie de tous les temps, regardée en direct à la télévision par plus d'un demi-milliard de personnes ?