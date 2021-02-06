מבצע החיסונים בצה"ל - עו"ד תמיר טורגל ועו"ד סופיה שטיין

חיילי צה"ל, הילדים של כולנו

בימים אלה צה"ל יוצא במבצע חיסון לחיילים

(צעירים, בריאים, שסיכויי ההחלמה שלהם מקורונה הם 99%)

הלחצים מאד כבדים. ביחסי המרות בין מפקד וחיילים לעיתים הגבול בין פקודה ובין לחץ כבד מטשטש

האם מותר למפקדים לחייב את החיילים להתחסן

האם זה חוקי לחייב את החיילים להבדק בבדיקות PCR בכל יציאה וחזרה לבסיס

מה הכלים של החיילים להתמודד עם הלחץ של מפקדיהם

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