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מבצע החיסונים בצה"ל - עו"ד תמיר טורגל ועו"ד סופיה שטיין
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40 views • February 06, 2021
חיילי צה"ל, הילדים של כולנו
בימים אלה צה"ל יוצא במבצע חיסון לחיילים
(צעירים, בריאים, שסיכויי ההחלמה שלהם מקורונה הם 99%)
הלחצים מאד כבדים. ביחסי המרות בין מפקד וחיילים לעיתים הגבול בין פקודה ובין לחץ כבד מטשטש
האם מותר למפקדים לחייב את החיילים להתחסן
האם זה חוקי לחייב את החיילים להבדק בבדיקות PCR בכל יציאה וחזרה לבסיס
מה הכלים של החיילים להתמודד עם הלחץ של מפקדיהם
הצטרפו אלינו לערוץ נקודת מבט בטלגרם
https://t.me/Povheb
בימים אלה צה"ל יוצא במבצע חיסון לחיילים
(צעירים, בריאים, שסיכויי ההחלמה שלהם מקורונה הם 99%)
הלחצים מאד כבדים. ביחסי המרות בין מפקד וחיילים לעיתים הגבול בין פקודה ובין לחץ כבד מטשטש
האם מותר למפקדים לחייב את החיילים להתחסן
האם זה חוקי לחייב את החיילים להבדק בבדיקות PCR בכל יציאה וחזרה לבסיס
מה הכלים של החיילים להתמודד עם הלחץ של מפקדיהם
הצטרפו אלינו לערוץ נקודת מבט בטלגרם
https://t.me/Povheb
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