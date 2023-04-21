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QPhoneはQとスティーブ・ジョブズが開発したモバイルデバイスです。
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オペレーティングシステム
qOS ストレージ容量：2TB
シムカード：QCELL Nano sim & eSim セルラーネットワークです。QG
カラー：ブラック フロントカメラ：256MP
リアカメラ 1024MPのを搭載 地域によって利用可能です
全世界 システムオンチップC1 Bionic
メモリ：256GB
バッテリー：8723 mAh
急速充電器タイプC サウンド：64ビット
携帯電話プラン＆インターネットプランが100％無料
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