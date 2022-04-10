Выступление Виктора Орбана на предвыборной ассамблее - April 1, 2022 Székesfehérvár

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(Ниже приведен список лучших ;-)



"Потому что телевидение, радио, Facebook, фокус-покус - это приятные вещи, все они очень важны и полезны, но правда в том, что кампания остается кампанией только в том случае, если мы встречаемся друг с другом лично, потому что без страсти нет кампании, нет победы. Если нет любви, то не будет и победы".



"...сколько бы долларов и евро ни было потрачено против нас, напрасно либеральная мировая пресса, “дядя Гюри“ (намек на Гюрчани, историческую оппозиционную фигуру Орбана), все его активисты и бог знает сколько бюрократов в Брюсселе. Мы

пройдем сквозь самую толстую стену, если соберемся вместе."



"Я думал, мы расскажем тем, чье сердце это чувствует, что за последние двенадцать лет нам удалось создать конституцию, основанную на христианских основах".



"Это не первый раз, когда мы видим войну по соседству. Здесь, конечно, есть те, кто помнит, что как только мы вступили в НАТО в 1999 году, на следующий день НАТО решило вмешаться во Вторую югославскую войну и даже разбомбило Белград, и даже тогда перед Венгрией встал вопрос: как остаться в стороне от этой войны".



И, конечно, мы понимаем даже президента Украины, который делает все возможное, чтобы вовлечь в эту войну как можно больше европейских стран, потому что это то, что он может надеяться уменьшить или даже избежать поражения. Это украинская точка зрения, это в их интересах. Мы должны принять это с пониманием, даже если мы хорошо помним, что они плохо относились к нашим венграм.

Мы все это помним, но сейчас нас не тошнит, потому что сейчас не время для этого, потому что украинцы в большой беде. Мы обязательно поговорим об этом позже".



"Речь не идет о том, чтобы не платить на несколько форинтов больше за газ или нефть, если бы мы могли помочь в этом украинцам. Дело не в том, что мы не хотим надевать еще один свитер дома по вечерам... Речь идет о том, что Венгрия получает как нефть, так и газ по трубопроводам.

(...)

Вот почему украинцы не могут просить нас помочь им, разрушая самих себя,

и они не могут сказать нам, как помочь им, когда они в беде".



"Мир сошел с ума.

(...)

Я никогда не думал, что однажды в конституции Венгрии нужно будет написать, что отец - мужчина, а мать - женщина.

Я никогда не думал, что в конституции должно быть прописано, что брак - это пожизненный союз между мужчиной и женщиной.

Взрослые будут отвечать за свою жизнь не перед нами, а перед Добрым Богом.

Но дети - это красная черта, мы не должны позволять лишать нас права воспитывать наших детей.

Вот почему мы должны дать понять в воскресенье: мать - женщина, отец - мужчина, и чтобы они держали руки подальше от наших детей!

Нам нужно защитить наши семьи, нам нужно остановить гендерное безумие, которое явно вызывает все больше и больше проблем в нашем западном районе".