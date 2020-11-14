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SUSANA -LUIS BUÑUEL- FERNANDO SOLER, ROSITA QUINTANA - AUDIO MEJORADO JGR 1951
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2 views • November 14, 2020
SUSANA
Dirección: Luis Buñuel
Año: 1951
Estreno: 11-IV-1951
Duración: 82 min.
País: México
Guión: Luis Buñuel, Jaime Salvador, Rodolfo Usigli (Historia: Manuel Reachi)
Música: Raúl Lavista
Fotografía: José Ortiz Ramos (Blanco y negro)
Reparto:
Fernando Soler - (Don Lupe)
Rosita Quintana - (Susana)
Víctor Manuel Mendoza - (Jesús, el capataz)
María Gentil Arcos - (Felisa, del servicio doméstico)
Luis López Somoza - (Alberto, el hijo)
Matilde Palou - (Doña Carmen)
Productora: International Films
Género: Drama, Melodrama, Drama psicológico, Familia
Premios:
1951: Premios Ariel: Nominada por Mejor Actuación Juvenil (Luis López Somoza)
Ups… el título original es solamente “SUSANA”, y por cuestiones meramente comerciales le agregaron en la publicidad el subtítulo de “(Demonio y carne)”. Un recurso MÁS QUE PUERIL para agrandar la taquilla.
Sinopsis.-
Susana escapa del reformatorio donde estaba encerrada y llega a la hacienda del matrimonio de don Guadalupe y doña Carmen. Allí es recibida como un miembro más de la familia por los jefes de familia, su hijo Alberto, la sirvienta Felisa y el caporal Jesús.
Repuesta de sus heridas, la paz de esta familia católica se verá amenazada por la joven, quien…
Fragmentos de reseñas:
LA FRAGILIDAD DE LA FAMILIA.-
Film realizado por Luis Buñuel (1900-83) por encargo de Sergio Kogan para lucimiento de Rosita Quintana, su pareja. El guión es de Luis Buñuel y Jaime Salvador, con diálogos adicionales de Rodolfo Usigli, argumento de Manuel Reachi. Se rueda durante 20 días, en julio de 1950, en escenarios reales y en estudio…
PATAS ARRIBA.-
Buñuel usa las falsillas de la religión para dar rienda a un sarcasmo tan característicamente suyo como el guión magnífico, de líneas concisas y eficaces, como los personajes de humanidad directa o como las observaciones de animales.
VARIAS LECTURAS PARA UNA PELÍCULA GENIAL.-
(…) De esto, de todo esto, se habla en "Susana, demonio y carne", una película sencillamente brillante. Los actores están soberbios, pero hay que destacar sin duda a Rosita Quintana, bellísima, sugerente y llena de recursos, encarnando un personaje, nada fácil, por cierto, llenándolo de matices y dotándolo de profundidad.
---Datos obtenidos del sitio WEB: filmaffinity.- https://www.filmaffinity.com/mx/reviews/1/196302.html)
Dirección: Luis Buñuel
Año: 1951
Estreno: 11-IV-1951
Duración: 82 min.
País: México
Guión: Luis Buñuel, Jaime Salvador, Rodolfo Usigli (Historia: Manuel Reachi)
Música: Raúl Lavista
Fotografía: José Ortiz Ramos (Blanco y negro)
Reparto:
Fernando Soler - (Don Lupe)
Rosita Quintana - (Susana)
Víctor Manuel Mendoza - (Jesús, el capataz)
María Gentil Arcos - (Felisa, del servicio doméstico)
Luis López Somoza - (Alberto, el hijo)
Matilde Palou - (Doña Carmen)
Productora: International Films
Género: Drama, Melodrama, Drama psicológico, Familia
Premios:
1951: Premios Ariel: Nominada por Mejor Actuación Juvenil (Luis López Somoza)
Ups… el título original es solamente “SUSANA”, y por cuestiones meramente comerciales le agregaron en la publicidad el subtítulo de “(Demonio y carne)”. Un recurso MÁS QUE PUERIL para agrandar la taquilla.
Sinopsis.-
Susana escapa del reformatorio donde estaba encerrada y llega a la hacienda del matrimonio de don Guadalupe y doña Carmen. Allí es recibida como un miembro más de la familia por los jefes de familia, su hijo Alberto, la sirvienta Felisa y el caporal Jesús.
Repuesta de sus heridas, la paz de esta familia católica se verá amenazada por la joven, quien…
Fragmentos de reseñas:
LA FRAGILIDAD DE LA FAMILIA.-
Film realizado por Luis Buñuel (1900-83) por encargo de Sergio Kogan para lucimiento de Rosita Quintana, su pareja. El guión es de Luis Buñuel y Jaime Salvador, con diálogos adicionales de Rodolfo Usigli, argumento de Manuel Reachi. Se rueda durante 20 días, en julio de 1950, en escenarios reales y en estudio…
PATAS ARRIBA.-
Buñuel usa las falsillas de la religión para dar rienda a un sarcasmo tan característicamente suyo como el guión magnífico, de líneas concisas y eficaces, como los personajes de humanidad directa o como las observaciones de animales.
VARIAS LECTURAS PARA UNA PELÍCULA GENIAL.-
(…) De esto, de todo esto, se habla en "Susana, demonio y carne", una película sencillamente brillante. Los actores están soberbios, pero hay que destacar sin duda a Rosita Quintana, bellísima, sugerente y llena de recursos, encarnando un personaje, nada fácil, por cierto, llenándolo de matices y dotándolo de profundidad.
---Datos obtenidos del sitio WEB: filmaffinity.- https://www.filmaffinity.com/mx/reviews/1/196302.html)
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