Descedência Extraterrestre

Através dos depoimentos de Karen, uma vez mais veremos os caminhos de antigas e grandes sociedades secretas se cruzando com o passo e mão oculta dos Jesuítas.



Uma informação mais recente divulgada por Corey Goode na série Revelação Cósmica, revela que uma raça seres extraterrestres, foi encontrada na Antártida, e que seriam eles os criadores dos seres de crânios alongados, o Homo-Capensis, portando são uma raça de híbridos.