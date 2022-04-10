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Descedência Extraterrestre
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55 views • April 10, 2022
Através dos depoimentos de Karen, uma vez mais veremos os caminhos de antigas e grandes sociedades secretas se cruzando com o passo e mão oculta dos Jesuítas.
Uma informação mais recente divulgada por Corey Goode na série Revelação Cósmica, revela que uma raça seres extraterrestres, foi encontrada na Antártida, e que seriam eles os criadores dos seres de crânios alongados, o Homo-Capensis, portando são uma raça de híbridos.
Uma informação mais recente divulgada por Corey Goode na série Revelação Cósmica, revela que uma raça seres extraterrestres, foi encontrada na Antártida, e que seriam eles os criadores dos seres de crânios alongados, o Homo-Capensis, portando são uma raça de híbridos.
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