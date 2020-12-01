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J. Mattis: απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου μετά την επίθεση στη Συρία
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7 views • December 01, 2020
Ποιον κοροϊδεύετε, κ. Μάτις;
Μόλις εχθές (13/4) ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Τζ. Μάτις, δήλωνε ότι δεν έχουν στοιχεία για τη χημική επίθεση στην Ντούμα, εκτός από ό,τι κυκλοφορεί στα ΜΜΕ. Μόλις εχθές (13/4) μετά τη δήλωσή του, βρήκανε τα στοιχεία. Μόλις εχθές (13/4) τα αξιολόγησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μόλις εχθές (13/4) σχεδίασαν την επίθεση με "χειρουργική" ακρίβεια και έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες αμάχων, μόλις εχθές (13/4) την πραγματοποίησαν. Είναι απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπήρξε και δεν πρόκειται να υπάρξει διαρροή χημικών στην ατμόσφαιρα, διότι έκαναν "το καλύτερο δυνατό"!!!
Χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ικανότητα και την ταχύτητα ανάλυσης των στρατιωτικών συμβούλων των ΗΠΑ (αλίμονο!!!), θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια πιο απλή εξήγηση στο γιατί δεν υπήρξε καμία διαρροή χημικών: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΡΕΥΣΟΥΝ!!!
Μόλις εχθές (13/4) ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Τζ. Μάτις, δήλωνε ότι δεν έχουν στοιχεία για τη χημική επίθεση στην Ντούμα, εκτός από ό,τι κυκλοφορεί στα ΜΜΕ. Μόλις εχθές (13/4) μετά τη δήλωσή του, βρήκανε τα στοιχεία. Μόλις εχθές (13/4) τα αξιολόγησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μόλις εχθές (13/4) σχεδίασαν την επίθεση με "χειρουργική" ακρίβεια και έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες αμάχων, μόλις εχθές (13/4) την πραγματοποίησαν. Είναι απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπήρξε και δεν πρόκειται να υπάρξει διαρροή χημικών στην ατμόσφαιρα, διότι έκαναν "το καλύτερο δυνατό"!!!
Χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ικανότητα και την ταχύτητα ανάλυσης των στρατιωτικών συμβούλων των ΗΠΑ (αλίμονο!!!), θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια πιο απλή εξήγηση στο γιατί δεν υπήρξε καμία διαρροή χημικών: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΡΕΥΣΟΥΝ!!!
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